Tellado anuncia que el PP propondrá una reforma penal para "castigar" la multirreincidencia

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este jueves que su partido propondrá reformar el Código Penal para castigar los delitos de multirreincidencia, que ha tildado de "exagerada" en Cataluña. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras visitar el mercado de Sant Ildefons en Cornellà de Llobregat (Barcelona), junto con el presidente del PPC y candidato al 12M, Alejandro Fernández. Tellado ha subrayado que la modificación del Código Penal "necesita no sólo de una mayoría parlamentaria para aprobarla, sino también de un gobierno al frente de la Generalitat dispuesto a cumplirla y a ejecutarla". También ha explicado que el PP propondrá reforzar la protección ciudadana frente a las ocupaciones: "Vamos a defender el desalojo en 24 horas de cualquier ocupación ilegal con refuerzo de las penas en delitos de usurpación o anulando las inscripciones ilegales en el padrón". SEGURIDAD Y MODELO DE FINANCIACIÓN Por su parte, Fernández ha criticado la medida del Gobierno anunciada este miércoles de designar la Jefatura de Via Laietana de Barcelona a un lugar de memoria: "Es una profunda irresponsabilidad, porque en la seguridad ciudadana en Cataluña faltan efectivos y no sobra nadie". El candidato popular a las elecciones catalanas ha señalado que los datos de inseguridad en Cataluña son "especialmente preocupantes" y que sus propuestas para las elecciones incluyen la incorporación de 570 nuevos agentes y tres unidades destinadas a la lucha contra los delitos sexuales, la multirreincidencia y la ocupación ilegal, ha detallado. Fernández también ha afirmado que debe mejorar el modelo de financiación de Cataluña, "que junto con la Comunidad Valenciana y Baleares son las que salen peor paradas del modelo actual". "TRES PATAS DEL MISMO PROYECTO" Tellado ha subrayado que, en las elecciones de la Generalitat, el PSC, Junts y ERC "da igual el orden en el que queden, porque son tres patas del mismo proyecto", y que el candidato del PSC, Salvador Illa, está subordinado a Pedro Sánchez, que está subordinado al independentismo. Ha hecho hincapié en que después de una década del inicio del 'procés', Cataluña tiene peores datos de crecimiento económico, una creciente inseguridad ciudadana y un deterioro de los servicios públicos, ha dicho. "Mientras Puigdemont, Aragonès o Illa quieren apoyo para que su prioridad sea seguir ensimismados en sus propios problemas, Alejandro Fernández se presenta ante los catalanes con el objetivo claro de poner las preocupaciones de la gente en primer término de la política actual", ha recalcado. OTXANDIANO Y CASO KOLDO Al ser preguntado por las disculpas del candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, y la polémica generada por sus palabras en una entrevista en las que calificaba a ETA de "un grupo armado", Tellado ha afirmado que cree que las disculpas "no son reales". "El señor Otxandiano tiene que reconocer el daño que ha causado una banda terrorista y Pedro Sánchez debería comparecer públicamente para reconocer que si hoy es presidente del gobierno de España es porque ha accedido al chantaje de un partido", ha aseverado. Con respecto a la confirmación de que Koldo García comparecerá ante la comisión de investigación del Senado este lunes, Tellado ha recordado que desde el PP trabajarán para que "sobre este caso de corrupción se esclarezca absolutamente todo".