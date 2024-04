Ribera, sobre si será la candidata del PSOE a las europeas: "veremos"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no se descarta como candidata del PSOE a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, pide respetar los tiempos para que las agrupaciones trasladen sus propuestas y luego "veremos", según ha indicado. Además se ha mostrado "convencida" de que la agenda política del PSOE "requiere de una actuación sobre el territorio firme, constante, coherente, transparente, también en Europa". Ribera ha hecho estas declaraciones tras ser preguntada, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, en Murcia, junto al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, sobre si le gustaría encabezar la lista del partido a las elecciones al Parlamento Europeo. "Yo creo que ahora toca respetar escrupulosamente las propuestas que nos hagan llegar con arreglo a los estatutos del partido al que pertenezco desde las agrupaciones y veremos", ha dicho la representante del Gobierno central, que se ha definido como "una persona enormemente comprometida con la agenda que he tenido el privilegio, que tengo el privilegio de liderar". El pasado lunes, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, afirmó que la dirección del partido ya tiene un candidato elegido, pero pidió esperar a que termine esta semana, cuando se cumple el plazo para que las agrupaciones socialistas hagan sus propuestas, para revelar quien es la persona elegida. Ribera también ha aseverado este jueves que no tiene dudas de que "este compromiso constante es algo que nos permite garantizar la modernización de los sectores económicos, la reducción de brechas de desigualdad y, a mi juicio, la construcción de un proyecto de futuro y de prosperidad para nuestro país y, evidentemente, también para Europa".