Ribera, sobre el Tajo-Segura: "Lo que para uno es una herida, para otro se puede ver como una solución"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, ha apelado este jueves al "diálogo, la solvencia y la tranquilidad" para evitar enfrentamientos entre territorios respecto al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, y ha considerado que "lo que para uno es una herida, para otro se puede ver como una solución y a la inversa también ocurre". Ribera ha reaccionado así tras ser preguntada en una rueda de prensa celebrada en Murcia por las declaraciones de la consejera portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien señaló este miércoles que "ha llegado el momento de revertir esa herida profunda que el trasvase Tajo-Segura ha hecho en la región durante más de 40 años". Para la representante del MITECO, "cuanto menos emoción adicional pongamos en un asunto que es sensible y complejo para todo el mundo, mejor", tras lo que ha añadido que "la responsabilidad del Ministerio es velar por el interés general, por garantizar la mejor gestión posible de los recursos de los que disponemos hoy y la aportación de recursos adicionales". Asimismo, ha defendido "el diálogo, la solvencia y la tranquilidad" como "las mejores recetas para seguir garantizando el que podamos integrar las mejores soluciones para todo el mundo, sabiendo que nunca va a ser posible la generación de un volumen infinito de agua, que las expectativas de cada territorio son muy razonables". "Todos queremos que salga agua potable, por cierto, porque en algunos casos sale agua, pero no es potable, del grifo. Y todos sabemos que el agua es un elemento fundamental para la actividad económica y los ecosistemas", ha agregado al respecto. Por otro lado, Ribera ha avanzado que este miércoles se ha iniciado una consulta previa para recoger aspectos que deban ser tenidos en cuenta en la modificación de las reglas del trasvase, vinculada a un cambio de criterio por parte del Tribunal Supremo. Además, ha recordado que el MITECO ha encargado al Centro de Estudios Geográficos una valoración sobre las principales conclusiones de la aplicación de las reglas del trasvase para "poder seguir trabajando en la mejor de las propuestas, que nos permite hacer algo enormemente complejo, como es lo ocurrido en estos años". Así, se ha referido a que "salvo estas últimas semanas", se han vivido momentos "duros desde el punto de vista del régimen de lluvias, y es una aportación de agua trasvasada en un volumen muy por encima de lo que ha venido siendo habitual, un mantenimiento del volumen de agua en cabecera de Tajo muy por encima también de lo que ha venido siendo habitual". De esta forma, según las palabras de la ministra, "hemos evitado el que se produjeran trasvases cero, como sí ocurrió en otros momentos del pasado, y hemos garantizado la máxima estabilidad tanto en la cuenca cedente como en la receptora". "Yo creo que esto nos va a permitir movernos en un espacio en el que, lógicamente, debemos cumplir con la normativa, con la ejecución de las sentencias que nos han condenado, tanto a nivel nacional como en la vigilancia que nos hacen desde Europa, pero proporcionando el confort, la tranquilidad que viene acompañado por una inversión muy importante para garantizar que el agua que se pueda requerir esté disponible del trasvase y de las aportaciones dentro de la cuenca con recursos no convencionales como estamos sumando", ha declarado. LÓPEZ MIRAS DEFIENDE UN PACTO NACIONAL DEL AGUA Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha transmitido a Ribera que el Ejecutivo autonómico hará llegar al Ministerio sus propuestas y alegaciones a las reglas de explotación del trasvase, "transmitiendo lo importante que es para el conjunto del Levante el Tajo-Segura". "Más ahora, cuando vemos que la cuenca del Tajo tiene unas reservas de más del 80% frente a las escasas del 20% de la del Segura", ha enfatizado López Miras, que ha insistido en que la infraestructura es "más importante que nunca" para la Región. Asimismo, el jefe del Ejecutivo murciano ha defendido la necesidad de abordar la cuestión del agua "desde una perspectiva nacional", al considerar que se trata de "una cuestión de Estado" sobre la que "poco ayuda el enfrentamiento, la tensión y levantar la voz entre los distintos territorios". "Sin duda, esta es una cuestión de Estado en la que tenemos que sentarnos todas las comunidades autónomas en torno al Gobierno central para buscar una solución. Ya saben que, en mi opinión, ese pacto nacional del agua, ese acuerdo sería lo más idóneo y lo más necesario", ha recalcado López Miras.