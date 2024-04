Pradales cree que hay mecanismos constitucionales para incorporar "la soberanía originaria vasca" al nuevo estatus

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha defendido que existen mecanismos constitucionales y estatutarios para incorporar "la soberanía originaria vasca" al nuevo estatus que el alcance en Euskadi, y que tiene que recoger "el reconocimiento nacional" de Euskadi. Además, ha reclamado que Euskadi tenga presencia directa en el Ecofín y en otros foros europeos. Pradales, durante su participación en un desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, ha recordado que, en materia de autogobierno, su partido tiene trazada de manera pública la hoja de ruta de 'la vía vasca', y está plasmada en el acuerdo de investidura que suscribieron el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el presidente Pedro Sánchez. En primer lugar, según ha destacado, tiene que producirse el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. "No nos olvidemos que, 45 años después, una Ley orgánica que fue refrendada popularmente en este país por mayoría absoluta, sigue sin ser cumplida en materias que son sensibles para el bienestar de la sociedad vasca, como el régimen económico de la seguridad social, las materias de carácter sociolaboral, la gestión de puertos y aeropuertos de interés general, las cuestiones que afectan al litoral, etc", ha recordado. Por ello, ha reclamado que se cierre la carpeta estatutaria de Gernika "de una santa vez". "¡Ya vale!, tiene que ver con nuestro bienestar", ha asegurado, para recordar que hay un tiempo tasado para ello en el documento del PNV y Gobierno del Estado. NUEVA FASE DE AUTOGOBIERNO Después, ha dicho que es necesario abrir una nueva fase para el autogobierno vasco, porque cuatro décadas después de aprobar el Estatuto de Autonomía de Euskadi, "este país y el entorno han evolucionado". "Estamos en la Unión Europea, en el año 79 el Estado español no pertenecía a la UE. Hemos avanzado en términos de derechos sociales que se han consolidado en este país, que no están recogidos en el actual Estatuto de Gernika", ha manifestado. También ha lamentado que los vascos tengan "experiencia en el incumplimiento y en la cercenación de competencias que se han transferido" a la Comunidad Autónoma Vasca y, por ello, ha abogado por "un sistema bilateral de garantías", donde se cuente "con algún tipo de mecanismo que impida que la interpretación de los elementos que a veces generan disputa en términos competencial". De esta forma, se evitará, tal como ha precisado, que esta interpretación "esté residenciada exclusivamente en un Tribunal Constitucional que opera de parte". "Por lo tanto, necesitamos un sistema bilateral y de garantías", ha remarcado. INCORPORAR LA FORALIDAD Imanol Pradales ha apostado por "incorporar también la foralidad, un atributo específico de la singularidad vasca, en ese nuevo estatus de autogobierno". "Reclamamos el reconocimiento nacional de Euskadi, que es una nación y que requiere de un reconocimiento nacional en el nuevo estatus, porque, entre otras razones, el propio espíritu constitucional ya recogía la diferenciación entre nacionalidades y regiones", ha señalado. A su juicio, existen "mecanismos constitucionales y en el propio Estatuto de Gernika, que reservan, de alguna forma, la soberanía originaria vasca para incorporarla también en el nuevo estatus de autogobierno" que se pueda pactar. "Eso está acordado en el acuerdo de investidura, en un documento que es público. Están ahí las bases establecidas. El compromiso del PNV es avanzar en ese sentido y eso es lo que tenemos que abordar", ha asegurado. EUROPA El candidato del PNV a lehendakari ha destacado que Europa y las mesas europeas también "son muy importantes". "Estamos viendo cómo nosotros, que tenemos capacidades financieras y fiscales propias, no tenemos la capacidad de estar en el Ecofín, que es una reclamación histórica, en donde hay elementos que obviamente nos afectan y que luego se conciertan con las haciendas forales y con los territorios forales en Euskadi", ha indicado. Hasta ahora, según ha apuntado, los vascos tienen que "ir de la mano de un Estado que defiende sus cuestiones de régimen común, pero se olvida de las que afectan a los territorios históricos vascos". "Estamos viendo cómo la política agraria común tiene un impacto directo en la vida de nuestras agricultoras y agricultores, pero no tenemos capacidad de hablar de esas cuestiones en Europa", ha resaltado. Y no sólo eso, tal como ha indicado, "hay otras cuestiones también me fundamentales". "No tenemos capacidad de decisión en relación con la imposición indirecta, que me parece que es otro ámbito de relevancia de cara a avanzar en el Concierto Económico", ha subrayado. Por ello, ha emplazado a avanzar en términos de autogobierno "para dar el siguiente salto que este país necesita en bienestar".