Javier Lambán presenta este jueves su libro de memorias, en el que habla de Puigdemont y Sánchez

El expresidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán presentará 'Una emoción política', su libro de "memorias de un servicio a Aragón y España", este jueves, 18 de abril, a las 19.30 horas, en el Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza. Un texto que habla de personas como el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o el expresidente catalán Carles Puigdemont. Al detenerse en su propia vida, Javier Lambán --Ejea de los Caballeros, 1957-- vuelve a su infancia y adolescencia, a su pasión por el fútbol o a los primeros chispazos de interés por la política y las ideas. También escribe sobre la responsabilidad y las particularidades del cargo público, o del papel de la enfermedad en su modo de entender el ejercicio de la política. Las páginas de 'Una emoción política', repletas de referencias culturales que son patrimonio sentimental de todo un país, acogen el retrato de una generación, desde el tardofranquismo a la actualidad. Por ellas desfilan todo tipo de figuras históricas, personalidades y políticos como Carles Puigdemont o Pedro Sánchez. La tierra y las gentes de Aragón son uno de sus personajes principales. Un territorio al que ha dedicado sus mejores esfuerzos y sin el que no se puede entender España. Un amor y un servicio que no se comprende sin el empeño del autor de hablar del conjunto del país, del presente y el futuro de nuestra vida colectiva. "Creo que mi generación y las que le siguen tienen el deber no solo de impedir que el mundo se deshaga, sino de esbozar uno nuevo. Este libro es testimonio de mi intento por contribuir a ello; también de una lucha contra el tiempo, el olvido y contra el deterioro del prestigio de la vocación política", ha afirmado Javier Lambán.