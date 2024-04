Javier Lambán: "El día que el PSOE deje de ser un partido de debate dejará de ser mi partido"

El expresidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán, todavía secretario general de los socialistas aragoneses, ha presentado este jueves sus memorias, tituladas 'Una emoción política. Memorias de un servicio a Aragón y España', que edita la editorial La esfera de los libros. "El día que el PSOE deje de ser un partido de debate dejará de ser mi partido", ha aseverado. Lambán ha protagonizado un diálogo con los periodistas Encarna Samitier y Sergio del Molino en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que presidió tras su etapa como alcalde de Ejea de los Caballeros y antes de llegar a las Cortes de Aragón y ser elegido presidente de la Comunidad Autónoma, que gobernó dos legislaturas, desde 2015 hasta 2023. Ha relatado: "La noche de las elecciones de 2023 pensé que para suavizar el aterrizaje de Azcón, podíamos compartir dos años y dos años de presidencia, pero se me ocurrió también escribir unas memorias", pensando en sus ocho años de gobierno "desde el punto de vista de un político que siempre ha entendido que la historia hecha por historiadores era una herramienta de la que nunca un político podría prescindir". Tras recibir la llamada de la directora general de la editorial La esfera de los libros Imelda Navajo, escribir el libro le ha dado la oportunidad de apuntar hacia donde cree que debe orientar en los próximos años esa emoción política, "como decía Azaña", quien dijo que la emoción política "aflorará y el que no la tiene no será capaz de desarrollarla" y que "hay que tratar de legar a los que vienen el legado para que el sucesor mejore lo que ha heredado". SEGUIRÁ EN POLÍTICA "El motor de las acciones de un político ha de ser un sentimiento de justicia universal", ha mencionado Lambán rememorando de nuevo a Manuel Azaña, añadiendo que ahora no renunciará a seguir. "Yo voy a seguir estando en política", ha avisado. Su futuro político no será institucional ni orgánico, sino centrado en buscar "una reacción cívica si queremos salvar a este país de la deriva preocupante en que está embarcado". "Los dos grandes partidos no están por la labor y creo que la sociedad civil, los líderes de opinión, presidentes autonómicos, tienen una labor fundamental y a eso me voy a dedicar", ha avanzado Lambán, indicando que está dispuesto a "ser acicate de la sociedad aragonesa" para ponerse "al servicio del engrandecimiento de Aragón y España", sin competir "en absoluto" con el presidente de Aragón, aunque ha advertido: "No voy a parar ni un solo día". También ha comentado que pasó muchos años "deseando salud y república" y en los últimos años desea "salud y ciencia", observando que "la edad atempera ímpetus y el tránsito por la enfermedad contribuye a la sabiduría". ¿UN PROYECTO FALLIDO? Ha negado que el libro sea un alegato contra Pedro Sánchez y las páginas que le dedica tienen más que ver con su faceta como investigador de la historia que como político, señalando que su idea de España y del PSOE es "muy distinta", aunque ha aceptado "la legitimidad" que le da a Sánchez su mayoría orgánica, pero "respetando a la minoría". Javier Lambán ha opinado que "faltan pensadores profundos", animando a buscar en la época de la Restauración y la II República, y se ha quejado de que desde 2015 "los gobiernos solo se ocupan de resolver cuestiones menores y las grandes cuestiones se van acumulando y no es un disparate pensar que España pueda volver a ser un proyecto fallido, lo que me pone los pelos de punta". Ha emplazado a promover "una reacción cívica" y ha opinado que "los nuevos políticos no han traído absolutamente nada a la buena politica", haciendo notar que la ciudadanía está "eliminando entre sus preferencias" a Podemos y Cs, lo que en el primer caso es "una buena noticia", no en el caso del segundo. PROYECTO NACIONAL Ha aludido al proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, ya que en el libro explica "la trastienda", afirmando que se embarcó porque se lo sugirió el Rey, aunque temía que "Cataluña no iba a aceptar unos Juegos en términos de igualdad". "Al final el único que no me engañó fue Pere Aragonès". "Yo tenía claro que los Juegos eran igualitarios o no habría Juegos", ha aseverado el expresidente aragonés, lamentando que "todos se pusieron del lado de Cataluña", afirmando que "tendremos poca ayuda del Gobierno de España". Ha dicho que el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, es "magnífico", considerando que "lo más razonable es que fuera presidente" y ha advertido de que repetir el tripartito de Maragall "es volver al origen de todos nuestros males". "Cataluña es una grandísima comunidad", ha dicho. "La buena organización territorial de España no puede obviar esa realidad" y "los partidos nacionales deberían defender un proyecto nacional". En relación a la despoblación, "viene ocupándonos desde hace décadas", considerando que "es un mito y un timo", opinando que "los gobiernos de turno han visto un caladero de posibles votos y se han puesto a hacer grandes estrategias, demostrando que no tienen ni idea del medio rural". "Denostar los regadíos, la ganadería intensiva, considerar que lo óptimo para combatir el cambio climático es dejar que la vegetación crezca de manera desordenada" es algo propio de "los inventores de la despoblación", que olvidan que hay instituciones que llevan décadas luchando contra la despoblación. "Es un desprecio de los mesías de fin de semana". El expresidente ha mencionado a personajes que ha conocido y le han impactado, como el Papa Francisco, Pepe Mújica, Yoko Ono, Joan Manuel Serrat, Alfredo Pérez Rubalcaba, Felipe González, Alfonso Guerra, y "gentes a las que jamás deberíamos olvidar, los padres fundadores" de la Comunidad Autónoma. HONESTO, LEAL Y CONCILIADOR También ha intervenido en el acto el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha intervenido "como amigo y compañero" de Lambán, a quien conoce desde 1983, cuando el expresidente se afilió al PSOE, tras asistir a un mitin con Ramón Sáinz de Varanda y Felipe González. "La intervención de González le cautivó, con el tiempo se ha ido moderando", ha dicho Sánchez Quero. "En estos 40 años de afiliación no siempre hemos coincidido en las votaciones", ha relatado el presidente de la Diputación, apuntando que en el IV Congreso Provincial del PSOE Zaragoza, Lambán le comunicó que se presentaría a la secretaría general provincial, recibiendo su apoyo: "No había nada que pensar, era el mejor para que representara a los socialistas zaragozanos, y no me arrepiento de haberle apoyado". Ha dicho que Lambán "es honesto, leal, conciliador y con una gran capacidad de trabajo", añadiendo que "sobre todo es amigo de sus amigos, nunca deja a nadie atrás", en alusión a "amigos que por la mañana están en un proyecto y por la tarde en uno distinto". ELOCUENCIA Imelda Navajo ha felicitado a Lambán por "este honesto y elocuente libro". Ha comentado que cuando contactó con él estaba convencida de su "enorme valor territorial" por ser "una personalidad política única" y porque "se había destacado los últimos años como una voz importante de los problemas de este país". La periodista Encarna Samitier ha realzado que, en sus memorias, Lambán aúna "rigor de un cronista, el análisis sin complacencia, tener la generosidad de mostrar su biografía privada y su convicción moral y política profunda". El periodista Sergio del Molino ha dicho que Lambán "se hizo famoso por hablar sin papeles", haciendo notar su "memoria prodigiosa" por "la cantidad de cosas y datos que recuerda", así como que "un libro escrito tan en caliente, que comenzó a escribir la noche electoral, tenga tan poca carga de rencor", manifestando que las memorias "se utilizan en España como ajuste de cuentas".