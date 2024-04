Illa pide a Bildu que llame "a las cosas por su nombre" y diga que ETA fue "una organización terrorista"

El primer secretario del PSC y candidato socialista a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, ha reclamado a EH Bildu que llame "a las cosas por su nombre, sin ambigüedades", y manifieste que ETA fue "una organización terrorista". De esta forma, el dirigente del PSC se ha sumado a las voces que, desde el Partido Socialista, han reprochado al candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, que, en una entrevista radiofónica, calificara a ETA de "grupo armado" tras ser preguntado si la consideraba una organización terrorista. Durante un mitin en la localidad guipuzcoana de Eibar, junto al candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, el cabeza de lista socialista por Gipuzkoa, Denis Itxaso, y la también candidata por este Territorio Miren Gallástegui, Illa ha lamentado que, frente a las propuestas de los socialistas, "la conversación pública en Catalunya" y en Euskadi es "bloquear, vetar, amenazar". "Nuestros verbos son otros. Nuestros verbos son resolver y proponer problemas y proponer soluciones", ha señalado. El candidato del PSC ha defendido que "una conversación pública tiene que ser clara, sin ambigüedades" y, además, "llamando a las cosas por su nombre". "Y sí, ETA fue una organización terrorista. Y sí, afortunadamente, se superó", ha añadido. El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat ha asegurado que el PSE-EE "tuvo un papel relevante en el socialismo, muy relevante". "No nos confundamos, claridad y a las cosas por su nombre", ha insistido. Además, se ha mostrado convencido que, en estos momento, en una precampaña en Catalunya y una campaña en Euskadi, "importa mucho la credibilidad, la credibilidad de los proyectos colectivos". "Eso es un partido político: un proyecto colectivo y la credibilidad de los ciudadanos y los socialistas", ha señalado. En esta coyuntura, Illa también ha pedido "respeto" porque se puede hacer política "con educación, con un lenguaje respetuoso, educado, sin violencia". Así, tras condenar los "actos de violencia que ha habido aquí en Euskadi", durante la campaña electoral, como la agresión al candidato del PNV a lehendakari Imanol Pradales con gas pimienta, ha destacado que "este no es el camino", como tampoco lo es "el lenguaje cargado de agresividad que vemos últimamente por parte de algunos en España". "Se puede hacer política con contundencia, con convicción, pero siempre con respeto", ha insistido, para añadir que una campaña electoral tiene que ser "propositiva" y quienes "sólo saben descalificar, sólo saben definir su proyecto político contraponiéndolo al de los demás, que no saben explicar sus propuestas, no son los que más confianza deben de merecernos". Tras poner en valor la trayectoria y la "credibilidad" de los socialistas, que "avala" sus propuestas, Illa ha defendido que no es casualidad que la economía española esté "creciendo cinco veces más que la media europea" o que nunca haya habido "tanta gente trabajando, 21 millones de personas", y que todo ello se haya conseguido "ampliando y mejorando derechos" y "saliendo, además, de momentos muy complicados y muy duros". UNIR Y SERVIR Por otro lado, el dirigente del PSC ha subrayado que la "esencia" de los socialistas, tanto en Euskadi como en Catalunya, "se resume en dos verbos, unir y servir a la sociedad". "Somos sociedades avanzadas, tenemos lenguas distintas, pensamos distinto, sentimos distinto, tenemos creencias distintas, opiniones distintas, planteamientos políticos distintos, somos una sociedad plural y diversa, pero somos una sociedad con un sentimiento de país y de comunidad", ha destacado. A su juicio, Euskadi y Catalunya tienen un "vínculo común, un denominador común, un hilo invisible que nos hace sentir parte" y, frente a ello, ha lamentado que "algunos que se empeñan en dividir y dividir" y en "subrayar solo aquello que nos divide, en lugar de poner el acento en aquello que nos une, en aquello que compartimos, en aquello que nos hace sentir parte de una misma comunidad". De este modo, ha opinado que "es momento de estar solo pendiente de aquello que no compartimos, de subrayar aquello que nos une a los vascos, a los catalanes, al conjunto de españoles, al conjunto de europeos". Illa ha insistido en que es el momento de "unir a la sociedad, poner el acento en aquello que nos vincula" y de "transformar y mejorar los servicios públicos". "Poner los servicios públicos como primera prioridad", ha incidido. "Prosperidad en Euskadi, en Catalunya y en España y servicios públicos. Ésta es la seña de identidad de los socialistas para mantener la cohesión social y territorial de Euskadi y de Catalunya", ha subrayado, al tiempo que también ha reivindicado "una buena educación que no deje a nadie atrás", el garantizar "que la salud es el derecho más universal y compartido por todos" y "seguridad, que es un servicio público que yo reclamo desde la izquierda". ACUERDOS En este contexto, Illa ha dicho que la política debe tener como objetivo "resolver problemas, no crearlos" y debe entenderse como "un servicio público, no como la conquista del poder, al precio que sea, cueste lo que cueste, valga lo que valga". "Política útil y con acuerdos", ha reclamado. Así, ha reflexionado sobre el hecho de que resulta "más cómodo quedarte en la pureza de tu planteamiento, no moverte, no hacer ningún esfuerzo", pero eso en política "es estéril" ya que "lleva a la parálisis". "La democracia está pensada para que lleguemos a acuerdos", ha defendido. De este modo, ha incidido en que los acuerdos son "cesiones por parte de todos para buscar ese denominador común que nos hace avanzar" y precisamente "los grandes avances se han hecho a base de acuerdos". "Estabilidad, política útil y acuerdos", ha instado. Finalmente, se ha mostrado convencido de que la cita electoral de este domingo en el País Vasco va a ser "importante" tanto para Euskadi, como para Catalunya, porque se va a lanzar "un mensaje muy potente, muy claro, muy valiente y muy generoso a la sociedad vasca, a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española". "Un mensaje de esperanza, de confianza, de progreso, de equidad, de prosperidad, un mensaje socialista", ha destacado. "FALTA DE PROPUESTAS" De forma previa, el cabeza de lista del PSE-EE por Gipuzkoa, Denis Itxaso, se ha referido a la postura de EH Bildu durante la campaña, con "falta de propuestas", y ha destacado "lo que ha pasado en la segunda semana de la campaña, que es más grave". "En la segunda semana de campaña se les ha preguntado por memoria, por convivencia, ¡ojo!, ni siquiera lo hicimos nosotros, él solito (Pello Otxandiano) se metió en el jardín", ha dicho. "Han pasado de pedirnos que firmemos un cheque en blanco a pedir que aceptemos un cheque sin fondos, sin fondos éticos, sin fondos morales", ha precisado Itxaso. También ha advertido de que "un robot sin alma no puede ser Lehendakari". "En este país se ha sufrido, reconozcámoslo y llamémos, como decía ayer José Luis Rodríguez Zapatero, a las cosas por su nombre", ha concluido.