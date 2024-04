Illa buscará apoyos "sólidos" y descarta ser investido president con los votos de Vox

Barcelona, 18 abr (EFE).- El primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que, si gana las elecciones catalanas del 12 de mayo, buscará apoyos "sólidos" y ha descartado por completo la posibilidad de que Vox le preste sus votos en una investidura.

"Vox a mí no me votará. Vox ha venido delante de la sede de mi partido político a insultarnos y a amenazarnos. Me han puesto querellas para meterme en la cárcel. Vox a mí no me votará, no sufran por esto", ha recalcado en declaraciones a RAC1.

Si el PSC es la fuerza más votada el 12M, "a partir del día siguiente" Illa abrirá contactos "para hacer un gobierno sólido".

"Con el PP no sumo", ha precisado Illa, que ha dado a entender que buscará unas alianzas que le permitan desplegar su proyecto "socialdemócrata".

A partir del 13 de mayo, intentará "articular una fórmula de gobierno que sea estable y sólida" y, por ello, está abierto a hablar "con todos excepto con aquellos que hacen discursos de odio", en referencia a Vox y a la Aliança Catalana de Sílvia Orriols.

Illa ha destacado su "capacidad de acuerdos" con formaciones como ERC o JxCat, aunque ha insistido en que "primero deben hablar los ciudadanos de Cataluña" en las urnas el 12 de mayo.

Frente a quienes desde JxCat le advierten de que no intente una operación como la que llevó al socialista Jaume Collboni a ser elegido alcalde de Barcelona -con el apoyo de los comunes y el PP-, ha recordado que en Girona los independentistas desbancaron a la alcaldable del PSC Sílvia Paneque pese a haber sido la más votada, mientras que en 2021 Pere Aragonès también fue investido con los apoyos de JxCat y la CUP pese a haber quedado en segunda posición.

Así, frente a quienes lo acusan de querer "hacer un Collboni", ha comentado que también podría utilizarse la expresión "hacer un Girona" o "hacer un Aragonès".

"Parece que algunos pueden hacer todo lo que convenga, como si tuviesen un derecho natural a presidir Cataluña", ha protestado Illa.

Por otra parte, Illa ha señalado que su intención es formar un Govern con personas vinculadas a "partidos" políticos, pero también con gente "muy competente" que trascienda las siglas: "Quiero hacer un gobierno por encima de partidos", ha afirmado.

Según Illa, "en este momento a Cataluña le conviene un gobierno que tenga gente de partido, que se sustente alrededor de grupos parlamentarios", pero que "vaya más allá y tenga gente muy competente en determinados ámbitos". EFE

