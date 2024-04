Gamarra pide al PSOE "desbloquear" en el Congreso la ley 'antiokupas' de PP: "Al okupa se le desaloja, no se le protege"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este jueves al PSOE que "desbloquee" en el Congreso la proposición de ley 'antiokupación' del PP que fue aprobada en el Senado, que contempla el desalojo en 24 horas. Además, ha asegurado que el "fenómeno de la okupación" ha subido en torno al 40% desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018. En una rueda de prensa en la sede del PP para presentar sus propuestas en materia de vivienda, Gamarra ha defendido como pilar clave "combatir la okupación" ilegal porque hablan de "seguridad jurídica". "Hoy en España hay más de un 41% de viviendas ocupadas de las que había cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno de España. El fenómeno de la ocupación ha subido un 41% y no lo ha hecho por casualidad, lo ha hecho de la mano de unas políticas que protegen al okupa", ha aseverado, para añadir que esas políticas del Gobierno "desprotegen al propietario" y "desincentivan al final el alquiler". Por eso, Gamarra ha defendido una "ley contra la ocupación y en defensa del legítimo propietario" como la del PP, que incluye "desalojo de la vivienda en 24 horas", "la imposibilidad de poderse empadronar en la vivienda", "el incremento de las penas" y "atención a las víctimas de la ocupación", según ha explicado. "Lo que reclamamos es que esa ley, que ya ha sido aprobada en el Senado, se desbloquee en el Congreso de los Diputados para que de manera urgente se pueda aprobar esta ley que ha impulsado el Partido Popular, proteger al propietario y tener un mensaje muy claro: Al okupa se le desaloja, al okupa no se le protege", ha manifestado. REFUERZO A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ANTE LA OKUPACIÓN En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, que ha añadido que el PP también propone en su ley "un refuerzo a las comunidades de propietarios donde hay viviendas ocupadas para que puedan llevar acciones en unos casos preventivas y, en otros casos, para que puedan acudir a las autoridades". Al ser preguntada si el PP recoge alguna medida para afrontar la 'inquiocupación' que está creciendo, Martín ha declarado que "muchas de las medidas" de su ley están dirigidas también a evitar que "las personas que entraron en una casa con un título adecuado" (un contrato de alquiler) permanezca "durante largo tiempo". "Necesitamos que los servicios sociales trabajen de una forma coordinada para que el que tenga una necesidad de vivienda la consiga, pero lo que no podemos es permitir que personas que no tienen acreditada esa situación se mantengan de inquilinos en esas viviendas", ha apostillado. Según el PP, la ocupación se ha "disparado en España hasta un 41%entre 2018 y 2021". "El año 2021 cerró con 17.274 delitos y faltas relacionados con ataques a la propiedad de la vivienda frente a los 12.214 del año 2018. Cada día se produjeron en nuestro país cerca de 40 nuevas ocupaciones de viviendas", detalla en un documento facilitado a la prensa. Además, el PP precisa que "los 17.035 delitos" de ocupación de 2022, si bien señalan una ligera disminución respecto a 2021, "suponen en todo caso un incremento de las ocupaciones en España del 39% durante el periodo correspondiente entre 2018 y 2022". "UN PLAN DE CHOQUE" EN MATERIA DE VIVIENDA El plan de vivienda que ha presentado este jueves el PP --y que llevará al Parlamento-- incluye además la bonificación del 100% en el Impuesto de sucesiones y donaciones de las cantidades donadas a familiares para la adquisición de primera vivienda para menores de 35 años; y una deducción del 100% de las rentas de los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de viviendas que hayan estado en desuso dos años y que sirvan como residencia habitual de jóvenes con una duración de al menos tres años. Además, plantea habilitar más suelo para la construcción de viviendas; generar pisos de alquiler a precio asequible; facilitar a los jóvenes ayudas para las fianzas de alquiler; y favorecer el acceso a la hipoteca. Gamarra ha señalado que este "plan de choque" puede ayudar a "revertir" el problema que hay en España con la vivienda, y ha recalcado que "lo que se necesita es menos humo, como hace Pedro Sánchez, y más políticas concretas y eficaces". "A Sánchez la vivienda solo le preocupa cuando de un proceso electoral puede depender la suya", ha finalizado.