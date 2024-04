Feijóo acusa a las políticas de PSE y PNV de ser una "fábrica de votantes de Bildu"

Aduna (Gipuzkoa), 18 abr (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves que las políticas de PNV y PSE son una "fábrica de hacer votantes de EH Bildu", y ha pedido que Euskadi no sea el lugar donde "los que han más han hecho sufrir al pueblo vasco" lleven a cabo su "objetivo último" de hacer un 'procés' catalán.

Feijóo ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras una visita que ha realizado a la sede de la empresa Irizar en Aduna (Gipuzkoa) acompañado por el candidato a lehendakari de su partido, Javier de Andrés, y la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea.

El líder del PP ha indicado que "ahora" el PNV y el PSE dicen que no "quieren que gobierne Bildu en Euskadi" y ha remarcado que su partido siempre ha sido "claro" en el rechazo a que la formación de Arnaldo Otegi esté en las instituciones mientras "no tenga clara la diferencia entre los que matan y los que mueren".

EH Bildu "todavía hoy" no está con las víctimas "no condena los actos terroristas y no quiere esclarecer los más de 300 asesinatos cuya autoría se desconoce", ha indicado.

Feijóo ha pedido una "reflexión" al PNV y al PSE para que Euskadi no se convierta en el lugar donde "los que han hecho sufrir a este pueblo más que a ningún otro en Europa y, por extensión al pueblo español, lleven a termino su objetivo fundamental que es llevar a Euskadi al camino del 'procés' catalán".

"Aquellos vascos que quieren que las cosas empiecen a cambiar y Euskadi recupere el protagonismo" la papeleta que deben introducir en la urna es la de De Andrés, ha indicado.

Ha incidido en que "todo el arco del estado autonómico" ha apostado por el PP y hoy el PSOE es un "partido prácticamente" sin presencia territorial por lo que espera que el País Vasco "se incorpore y abandone las coaliciones con el PSE".

Fejóo ha pedido al PSOE que no "se ría del pueblo vasco, e intente engañarle y decirle que hay que romper con Bildu", cuando gracias a este partido España tiene un presidente socialista, Pamplona un alcalde soberanista y la Comunidad de Navarra una presidenta socialista.

El líder popular ha puesto como ejemplo la empresa Irizar, que lleva 130 años "creando riqueza" y ha subrayado que ésa es la Euskadi que siempre se ha "admirado", "la del esfuerzo, el trabajo, la competitividad y la exportación" y la que su partido quiere "promover y recuperar".

Euskadi "no es una comunidad prioritaria en la inversión extranjera", ya que solo dos de cada 100 euros que se destinan a España se invierten en el País Vasco, ha señalado Feijóo que ha prometido que su partido va a recuperar la "historia de la competitividad" y el "mérito" y que la industria vuelva a tener su peso.

"La industria no se prioriza y las políticas socialistas, a las que se suman los nacionalistas, van en contra de la industria en España", ha criticado.

"Los vascos que están de acuerdo con el socialismo de Madrid auspiciado y votado por el nacionalismo tanto en forma de PNV como de EH Bildu que no escojan la papeleta de De Andrés, ha indicado Feijóo al manifestar que los "liberales y reformistas" deben votar a su partido para que Euskadi "vuelva a puestos de liderazgo en la industria y los servicios públicos".

Por su parte, Javier De Andrés ha reclamado una consejería vasca de Industria "sin eufemismos ni nombres complejos".

Ha resaltado que la actividad industrial ha pasado de suponer el 40 al 20 % y ha señalado que no se puede perder el "conocimiento" y la capacidad del País Vasco en la industria por lo que hay que "estar encima de las empresas para garantizar el arraigo".

"Hay gente a la que molesta la industria porque hace ruido o mancha y no encaja con el modelo ideal que tienen concebido, pero tiene que ser parte esencial de la economía vasca y hay que apostar por ella", ha indicado.EFE

