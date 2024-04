ERC reclama al Gobierno "acciones tangibles", no sólo simbólicas, para reparar a los torturados en Via Laietana

Esquerra Republicana ha exigido al Gobierno que la resignificación de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ubicada en Via Laietana, como 'lugar de memoria' no se quede en un mero gesto simbólico sino que vaya acompañada de "acciones tangibles" destinadas a reparar y restituir en sus derechos a las personas que fueron torturadas en ese edificio durante la dictadura franquista. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este jueves al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que este enclave será declarado 'lugar de memoria', aunque fuentes gubernamentales han precisado que eso no implica que la Policía vaya a salir del edificio. El inmueble fue sede de la temida Brigada Político-Social (BPS), una unidad policial responsable de perseguir, detener e interrogar a opositores al régimen, así como de reprimir cualquier manifestación de disidencia política durante la dictadura. Entre las personas que fueron sometidas a torturas y vejaciones en esta comisaría, destacan nombres como el de Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974 por el régimen franquista mediante garrote vil, Jordi Carbonell, Tomasa Cuevas, Gregorio López Raimundo, Miguel Núñez, Ángel Rozas, entre otros. RECUPERACIÓN DE LA DIGNIDAD Tras el anuncio realizado por el ministro, el diputado de ERC Frances-Marc Álvaro Vidal, ha avisado de que "es fundamental" que las acciones del Gobierno para resignificar el enclave "sean contundentes" y vayan acompañadas de un proceso de "reparación para las víctimas y sus familias, incluyendo la restitución de derechos y la recuperación de la dignidad negada durante décadas de represión franquista". "Esta transformación de la Jefatura de Via Laietana en un lugar de memoria no solo requiere una resignificación simbólica del espacio, sino también acciones concretas que reviertan los daños causados por la represión franquista", ha avisado el diputado, quien ha presentado una batería de preguntas escritas al Ejecutivo en el Congreso para saber qué medidas hay previstas en este sentido. En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Álvaro Vidal insiste en reclamar el traspaso de la titularidad del edificio a la Generalitat de Cataluña como paso significativo hacia la reparación histórica. Para el diputado de ERC, es "esencial" que el compromiso del Gobierno se concrete "con acciones tangibles y con el reconocimiento de los crímenes cometidos en esta comisaría durante el franquismo". Por todo ello, pide más detalles sobre los planes del Gobierno, qué calendario baraja para la resignificación de este espacio, si se transferirá la titularidad a la Generalitat, y cómo se coordinará esta transformación con el Ministerio del Interior, "considerando su histórica oposición a la salida de la Policía Nacional del edificio". SACAR LOS ARCHIVOS Álvaro Vidal también pregunta qué mecanismo de "coordinación permanente" con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto poner en marcha el Gobierno para llevar a cabo las acciones previstas en materia de memoria democrática en la comisaría y qué papel jugarán las víctimas y las organizaciones de memoria histórica en este proceso. Por último, sugiere la conveniencia de que se garantice que archivos históricos de la comisaría, que contienen información relevante sobre la represión franquista, sean trasladados y puestos a disposición del público y de los investigadores