El Senado decide hoy si aplaza la comparecencia de Koldo en la comisión de investigación tras no lograr contactarle

La Mesa de la comisión del Senado sobre el caso Koldo ha informado a los grupos que no ha logrado contactar con el propio Koldo García para informarle de que tiene que comparecer el próximo lunes en la investigación parlamentaria, por lo que decidirá hoy si aplaza su intervención o continúan adelante, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. La comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, en la que el PP tiene mayoría, decidió llamar en primer lugar al propio Koldo García a comparecer este lunes 22 de abril para iniciar las rondas de comparecencias. Sin embargo, la Mesa y los Portavoces de esta comisión se han reunido este miércoles de manera telemática y el órgano de dirección de esta investigación parlamentaria ha informado a los grupos de que Koldo García no coge el teléfono y no pueden contactar con él. Por ello, este jueves decidirán si la comparecencia de Koldo García se aplaza para más adelante o continuan con esta citación para dejar en evidencia que el exasesor de José Luis Ábalos no se ha presentado al Senado a comparecer. Según el artículo 76 de la Constitución española, la comparecencia en las comisiones de investigación establecidas por el Congreso de los Diputados o el Senado son obligatorias para cualquier ciudadano y la ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplir esta obligación.