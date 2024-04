El PP amplia la comisión de investigación del Senado para abarcar asuntos que afectan a Begoña Gómez y caso Delcy

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que su formación llevará al próximo Pleno de la Cámara Alta una ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre la trama Koldo para abarcar también asuntos que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, así como el caso Delcy Rodríguez. En una rueda de prensa desde el Senado, la portavoz de los 'populares' ha explicado que ampliarán el objeto de la comisión de investigación en el Senado dadas las últimas publicaciones relacionadas con las "interconexiones" de esta trama. Según el texto registrado por el PP, también quieren que esta investigación parlamentaria afecte a los "contactos y negocios con el entorno familiar más inmediato del presidente del Gobierno, coincidentes en el tiempo con la aprobación por el Consejo de Ministros de sendos rescates a Air Europa y a Globalia-Ávoris por un importe total cercano a 800 millones de euros". Y también han ampliado la comisión al encuentro producido en el Aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "y en el que también participación personalmente José Luis Ábalos y Koldo García". PARA SALVAGUARDARSE JURÍDICAMENTE Esta ampliación del objeto de la comisión surge después de que el letrado emitiera una nota la semana pasada en la que aseguraba que había solicitudes de documentación y peticiones de comparecencias que se extralimitaban del objeto de la comisión. La portavoz del PP en el Senado ha señalado que esta ampliación no responde a una cuestión de los letrados, sino que se trata de una "cuestión política". "Queremos ampliar, actualizar el objeto de esta comisión por las posibles interconexiones que puede haber en las distintas ramificaciones que vamos conociendo que tiene esta trama de corrupción del Partido Socialista y del Gobierno", ha proclamado. Sin embargo, el texto redactado por los 'populares' reconoce que esta ampliación busca "preservar las condiciones de seguridad jurídica en el funcionamiento" de cualquier comisión. Y es que el letrado de la comisión de investigación emitió una nota en la que citaba tres párrafos del plan de trabajo del PP que se extralimitaban del objeto de la comisión de investigación sobre este caso Koldo. Desde el PSOE aseguraban que el letrado había hablado de borrar esos párrafos y que la única forma de continuar era aprobar en Pleno un nuevo objeto de comisión, algo que finalmente se hará, aunque el PP no concreta exactamente qué hechos se actualizarán. Asimismo, fuentes socialistas aseguraban que el PP forzó la semana pasada la aprobación de su plan de trabajo con sus comparecientes para "no perder el tiempo". EL PSOE YA SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN Hace un mes el PSOE propuso antes de votar la creación de esta comisión en el Pleno ampliar el objeto de la comisión de investigación a todos los contratos de la pandemia por parte de todas las administraciones públicas, para que este foro no se circunscribiera solamente al caso Koldo. Sin embargo, la Mesa del Senado, con mayoría del PP, decidió no aceptar esta solicitud de ampliación del objeto de la comisión de investigación amparándose en lo que decían los letrados de la Cámara de que ya se había registrado. En cualquier caso, el PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para finalmente aprobar la semana que viene el objeto de la comisión de investigación, aunque sin aclarar a qué hechos afectará y si en ello cercarán el entorno de Pedro Sánchez.