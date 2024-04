EH Bildu apela al "voto útil" de los simpatizantes de Sumar y Podemos y a los descontentos con el PNV actual

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, y el líder de la coalición, Arnaldo Otegi, han apelado al "voto útil" de los simpatizantes de Podemos y Sumar, así como al de los votantes del PNV descontentos con la "renuncia" de la formación 'jeltzale' a sus "ambiciones nacionales", para que apoyen en las urnas a la formación soberanista, frente a quienes tratan de impedir el cambio político en Euskadi mediante "manipulaciones y mentiras". Otxandiano y Otegi, que han participado este jueves en un acto electoral de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz, han centrado sus intervenciones en la posibilidad de que, según apuntan varias encuestas, la coalición se alce con la victoria en las elecciones al Parlamento Vasco de este próximo domingo. El candidato a lehendakari ha afirmado que en las calles de Euskadi se percibe un "olor a cambio", aunque ha llamado a evitar la "relajación" en el último día de campaña. Otxandiano ha atribuido el buen momento que, según los sondeos, atraviesa EH Bildu, al hecho de que esta formación desarrolla "una política útil, sincera, lejos del ruido y de lo convencional". "Una política que busca puntos de encuentro, que construye puentes y no trincheras", ha añadido. Según ha afirmado, EH Bildu representa "una política que reparte esperanza y no miedo", y que "se centra en un proyecto de país y es capaz de dejar de lado intereses partidistas". Otxandiano considera que una parte importante de la sociedad vasca percibe a EH Bildu como una "esperanza" para "hacer algo diferente", de forma que sea capaz de lograr objetivos como "poner en pie otra vez Osakidetza", "garantizar el derecho subjetivo a la vivienda" o "marcar otro rumbo en la política económica". POLÍTICAS "IGUALITARIAS Y PROGRESISTAS" En este contexto, se ha dirigido a aquellas personas "que jamás han votado EH Bildu" para decirles que "su voto es el voto útil que puede marcar una diferencia, un punto de inflexión y que puede traer un cambio positivo a esta parte del país". Otxandiano ha explicado que ese cambio podría permitir dar "un salto" en materia de soberanía y desarrollar unas políticas públicas "más igualitarias, progresistas y feministas". En una línea similar, Otegi ha apelado al voto de los simpatizantes de Podemos y Sumar. "Aquí, la izquierda que suma y la izquierda que puede es Euskal Herria Bildu; no hay otra izquierda que puede y no hay otra izquierda que suma", ha manifestado. El coordinador general de la formación soberanista ha explicado que con este mensaje no está "pidiendo a nadie" que "se haga de Euskal Herria Bildu", sino que "reme a favor del cambio que necesitan estos tres territorios". A su vez, se ha dirigido a aquellos 'abertzales' "que no encuentran en este PNV acomodo suficiente para sus ambiciones nacionales". "No les pedimos que dejen de ser del PNV, no les pedimos que se hagan de Euskal Herria Bildu, les pedimos que nos ayuden forjando una izquierda soberanista independentista fuerte que sea capaz de llevar al escenario de este país un proyecto de suma entre abertzales", ha dicho. Otegi ha precisado que dirige este llamamiento a quienes "piensan que ya no tienen acomodo" en el PNV "porque hay una renuncia a la ambición nacional en el Partido Nacionalista Vasco". "En Euskal Herria Bildu no se le pide el carné a nadie, ni se le pide a nadie que se haga de una sigla; se le pide que ponga el país por delante de los intereses del partido", ha subrayado. "LO PEOR DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA" Por otra parte, y en la misma línea de sus últimas intervenciones en esta campaña, ha lamentado la actitud de aquellos que "degradan e infantilizan el debate político". "Quien llena el debate político de mentiras, de manipulaciones, no nos está haciendo daño a nosotras y a nosotros; le está haciendo daño a esta parte del país, porque este país no se merece que se importe lo peor de la política española a los debates políticos en Euskal Herria", ha advertido. No obstante, ha asegurado que EH Bildu seguirá adelante "por encima de todas las maniobras, las mentiras, y de que la mayoría de los medios de comunicación, las elites económicas y los aparatos del Estado" estén "en contra" de esta formación. Otegi ha advertido de que pese a todo, EH Bildu --que en la actualidad tiene 21 escaños en el Parlamento Vasco-- será la fuerza "que más crece, con absoluta rotundidad" en las elecciones vascas, en las que ha afirmado que se quedará "más cerca de los 30 que de los 20 diputados". Además, ha dado por hecho que el Parlamento autonómico volverá a estar conformado "mayoritariamente por fuerzas soberanistas, independentistas y de izquierda". "Ese es el mandato que los partidos políticos tenemos que recoger, el de verdad; no el que después se hace en un despacho para formalizar coaliciones y buscar puestos públicos para los amigos", ha subrayado. Otegi, que ha afirmado que los vascos quieren "un cambio" de "naturaleza transversal, soberanista y de izquierdas", ha criticado que "algunos" partidos aún no han aclarado cuál va a ser su estrategia de alianzas tras las elecciones. "RESPETO AL MANDATO POPULAR" En este sentido, ha apelado a la "honestidad" de los políticos, al "respeto" a los ciudadanos y a la "transparencia democrática" para reclamar que todos los partidos digan con "claridad" si van a "respetar el mandato popular" tras los comicios. El dirigente soberanista, que ha señalado que esta semana se ha constatado que hay quien está dispuesto a "hacer de todo" para "frenar" a EH Bildu, ha asegurado que la coalición es "imparable" porque cuenta con el "apoyo popular". Además, ha destacado el compromiso de esta formación con "las políticas colaborativas y los gobiernos abiertos" para construir "un país mejor, más justo, más libre para todos y para todas", a través de "la conformación de mayorías amplias que le den forma a un proyecto nacional". "Frente al miedo, la esperanza; la confianza frente a la inestabilidad; la humildad, frente a la soberbia", ha indicado.