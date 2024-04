De Andrés (PP) dice que la condena del terrorismo estaba "acordada" en el Pacto de Ajuria Enea que Sánchez "rompió"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha afirmado que la condena del terrorismo estaba "acordada" en el Pacto de Ajuria Enea, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "rompió" para ser investido. En un acto político en Bilbao, Javier de Andrés se ha referido a la no condena del terrorismo por parte de EH Bildu y ha dicho que este tema "ya se superó entre los partidos democráticos con el pacto de Ajuria Enea, cuando se acordó que los partidos políticos democráticos no pactarían con los partidos políticos que no condenaban la violencia". "Eso ya estaba acordado, eso lo rompió Sánchez y es presidente por haber roto el Pacto de Ajuria Enea", ha afirmado, para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PNV, "que también ha pactado con EH Bildu", que "vuelvan al consenso ético que teníamos acordado". Según ha advertido, "fuera de ese consenso ético que ya teníamos formulado y acordado solamente hay propaganda electoral por parte del Partido Socialista y de EH Bildu". "Fuera del consenso ético que teníamos acordado entre los partidos democráticos, aquello de lo que Sánchez ha hecho fosfatina no hay más que propaganda electoral", ha insistido, para añadir que "la solución pasa porque PNV y Partido Socialista rompan los acuerdos con Bildu y se avengan al acuerdo que teníamos firmado en el Pacto de Ajuria Enea". "CENTRALIDAD" Por otro lado, Javier de Andrés ha dicho que el voto al PP es "un voto para dar centralidad a la política vasca" y ha señalado que lo que quieren los populares vascos es "influir, condicionar en los pactos que pudiera haber en el Gobierno vasco". En ese sentido, ha asegurado que el voto al Partido Popular "no va a ser un voto para respaldar el proyecto del PNV y del Partido Socialista". "Nosotros no estamos ahí, estamos para trasladar nuestro proyecto de centralidad a la política vasca", ha reiterado.