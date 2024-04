Compromís acusa al PP de verter "falsedades" contra Oltra: "Acusarla sin pruebas ni indicios es de mala persona"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al PP de verter "mentiras y falsedades" contra Mónica Oltra y ha aseverado que acusarla "sin pruebas y sin indicios" de encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada es "de ser una mala persona". El ambiente en la sesión de Les Corts se ha caldeado en este momento del debate cuando el síndic de Compromís se ha dirigido a la diputada del PP que encabezó la oposición a Oltra en esta cuestión, Elena Bastidas. Sin nombrarla, le ha dicho: "Eres una mala persona, has acusado a una persona sin pruebas y sin indicios". "Mucha procesión y muy poca vergüenza", ha agregado. Al finalizar su intervención, ha habido cruces de palabras entre la bancada del PP y la de Compromís a este respecto, y el 'president' Mazón, en su réplica, ha instado a Baldoví a "no insultar" a los diputados del PP. "Elena, toda mi solidaridad", ha añadido. Mazón ha insistido en que Oltra "tiene" responsabilidad política y le ha preguntado a Baldoví si va a apoyar una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores que se está votando en el Ayuntamiento de Alcoi. Además, Mazón ha criticado que Baldoví salga al estrado cada semana a "tirar la traca" y le ha preguntado: "¿Para qué nos sirve Compromís a los valencianos?". "Dan ustedes votos a cambio de nada", ha remarcado y ha subrayado que "les importa un comino Alicante". "SABÍA QUE ERA MENTIRA" La discusión sobre Oltra ha continuado en el turno de preguntas de los diputados al Consell, cuando la portavoz adjunta, Isaura Navarro, ha insistido en las "mentiras y falsedades contra Oltra" que vertió el PP y ha vuelto a señalar a Bastidas, que fue con la ahora alcaldesa de València, María José Catalá, a Europa. "Ustedes sabían que era mentira", ha manifestado y se ha dirigido a Mazón, a quien le ha dicho que se reunió con Oltra para recibir explicaciones al respecto. También ha asegurado que el PP tuvo "acceso a toda la documentación". Por ello, ha aseverado que "ocupan esos escaños de manera ilegítima". En el turno de réplica, la vicepresidenta y actual consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha aseverado que ocupan sus escaños porque los valencianos han "castigado" la gestión del Botànic y sobre Oltra ha remarcado que "responsabilidad política no es igual a jurídica". Igualmente, ha aseverado que fueron el PSPV y Compromís quienes "obligaron a dimitir a Oltra". "En ningún momento dijeron 'Vamos a aguantar porque creemos que es inocente'", les ha espetado. Además, ha señalado que "todavía no le han pedido perdón" a "Maite, que es la verdadera víctima". VESTIDOS DE NEGRO Los 15 diputados de Compromís han asistido a la sesión de control vestidos de negro porque "este es un día negro", ya que se vota la toma en consideración de las cinco propuestas de ley que han presentado el PP y Vox.