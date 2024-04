Ayuso, a PSOE: "¿Ahora no conocen a Bildu ni ETA? ¿Ahora ya nos vamos quitando la caspa a tres días de las urnas?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado este jueves al PSOE en la Asamblea de Madrid si ya "no conocen a Bildu" ni conocen "a ETA" y si se están "quitando la caspa a tres días de las urnas". Así lo ha lanzado la dirigente madrileña en el Pleno de la Cámara regional, la misma semana en la que los socialistas han condenado duramente las declaraciones del candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, quien evitó calificar a ETA como "banda terrorista". "Es increíble como ustedes con Bildu, eso sí, todo buenas palabras. Con Joaquín Leguina, una bochornosa campaña de desprestigio que han comenzado ustedes porque son sectarios", ha lanzado durante una pregunta parlamentaria del portavoz del PSOE, Juan Lobato, sobre vivienda. Ayuso ha vuelto a reiterar que no piensa declarar zonas tensionadas en la Comunidad y ha hecho hincapié en que la única región que lo ha explicado "es Cataluña" y allí "se ha hundido la oferta un 13%". "Si a ustedes les conviene la tensión, como dice Zapatero, allá ustedes. Yo no estoy para tensionar absolutamente nada", ha subrayado. A su parecer, "esa rigidez y esas normas lo único que hacen es multiplicar el piso turístico porque a los propietarios les da pavor sacar su vivienda en alquiler porque se la piensan intervenir los señores de la izquierda". "Son incapaces de frenar la ley antikupación como ha ocurrido esta semana. Ustedes y sus socios, en lugar de ayudar a los españoles a los que se les ocupa una vivienda, han vuelto a retrasar en el Congreso de los Diputados una ley nacional que era fundamental", ha censurado, al tiempo que ha ironizado que pacten con Bildu, "esos grandes gestores de soluciones habitacionales como los zulos, los problemas de la vivienda de todos los españoles".