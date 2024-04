(AM)21A-Feijóo pide dejar fuera de las instituciones a Bildu hasta que diferencie "entre los que matan y los que mueren"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido al PNV y al PSE-EE que se sumen al rechazo de los populares a que EH Bildu esté en las instituciones hasta que "tenga muy claro la diferencia entre los que matan y los que mueren". Tras considerar que las políticas de jeltzales y socialistas son "una fábrica" de votantes de la formación de la izquierda abertzale, les ha instado a impedir que consiga su objetivo de "llevar a Euskadi a caminos del separatismo y del procés catalán". Feijóo, que ha visitado la sede del Grupo Irizar en la localidad guipuzcoana de Aduna, junto al candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés, y la presidenta de los populares guipuzcoanos, Muriel Larrea, ha señalado que parece que ahora el PNV y el PSE-EE "no quieren que gobierne Bildu en Euskadi", después de que su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, rechazara reconocer que ETA fue una organización terrorista, para asegurar que fue "un grupo armado". "Nosotros siempre hemos sido claros en el rechazo a que Bildu esté en las instituciones mientras no tenga muy clara la diferencia entre los que matan y los que mueren", ha apuntado. El líder del Partido Popular ha asegurado que su formación "siempre ha estado al lado de las víctimas y, lamentablemente, Bildu todavía hoy no está al lado de las víctimas, todavía hoy no condena los actos terroristas que se han cometido, y todavía hoy no quiere esclarecer los más de 300 asesinatos cuya autoría se desconoce". A su juicio, se está comprobando que "las políticas del PNV y del PSE-EE son una fábrica de votantes de Bildu". Por ello, les ha emplazado a hacer una reflexión "para que Euskadi no sea un lugar donde los que han hecho sufrir a este pueblo más que a ningún otro pueblo de Europa, y por extensión al conjunto del pueblo español, lleven a término su objetivo fundamental, que es llevar a Euskadi hacia los caminos del separatismo y hacia los caminos del procés catalán". "Es algo que nunca debe importar el pueblo vasco", ha advertido. "PRESIDENTE POR BILDU" Feijóo, asimismo, ha recordado que el Partido Socialista es un partido "prácticamente sin territorio autonómico" y ha confiado en que Euskadi "se incorpore a la nueva política y abandone las coaliciones con los socialistas". De esta manera, ha incidido en que "la primera vez que un presidente del Gobierno central lo es por los votos de Bildu es Pedro Sánchez". "Por tanto, que el Partido Socialista se ría del pueblo vasco, que intente engañarle, y que intente decirle que hay que romper con Bildu, cuando gracias al Bildu tenemos un presidente del gobierno socialista, tenemos un alcalde de Pamplona socialista y una comunidad autónoma de Navarra socialista, es una falta de respeto al pueblo vasco", ha subrayado. El presidente del PP ha asegurado que no viene a "mentir al pueblo vasco" porque "la verdad a veces es da votos y a veces menos votos, pero es mucho más importante que la mentira", y ha confiado en que los populares obtengan un "buen resultado" el domingo para ser "decisivos en una nueva vía de la apertura del País Vasco al conjunto de los pueblos de España y al total de las regiones europeas". "El PP es "el partido con mayor diversidad de toda España" porque, entre otras cuestiones, "habla todas las lenguas y protegemos todas las culturas de la nación española". "Es el partido más grande de España y queremos también ser decisivos en la política vasca", ha sostenido. "MÉRITO Y ESFUERZO" Asimismo, ha reivindicado la Euskadi "del esfuerzo y la competitividad" frente a los que "desprecian el mérito y la capacidad de trabajo". En su opinión, esto está llevando al País Vasco a "una situación de pérdida de capacidad de liderazgo". "No es prioritaria la inversión extranjera y de cada 100 euros de inversión extranjera sólo dos se invierten en Euskadi, es el lugar con mayor absentismo laboral de toda España y donde el sistema educativo pierde calidad, y donde una de las joyas del Servicio Nacional de Salud que era Osakidetza también es contestado por la ciudadanía", ha lamentado. Feijóo ha criticado que las políticas socialistas, "a las que se suman los nacionalistas en Euskadi", van básicamente "en contra de la industria en España". De este modo, ha resaltado que el PP "encaja perfectamente" en el modelo "que tenía Euskadi hace algún tiempo, de la competitividad, de la innovación, de la industria del siglo XXI". De esta manera, se ha dirigido a los votantes para decirles que "si están de acuerdo con el modelo del socialismo de Madrid, auspiciado y votado por el nacionalismo vasco, tanto en su fórmula del PNV como en su fórmula de Bildu, entonces, evidentemente, no escogerán la papeleta del Partido Popular de Euskadi". "Si un vasco lo que quiere es que esta comunidad autónoma vuelva otra vez a puestos de liderazgo en la industria, en los servicios públicos, le proponemos que cojan una papeleta del PP de Euskadi y, si por el contrario, no le importa que la política de industria y laboral la diseñe Podemos, Sumar, el PNV, Bildu o el PSE, esa no es nuestra papeleta", ha insistido. APOYAR A LA INDUSTRIA Por su parte, Javier de Andrés ha considerado que Irizar es "un ejemplo" de la importancia de "apoyar intensamente" la industria y subrayado que "es increíble que en Euskadi, que es un territorio que históricamente y también en el presente tiene una influencia y una capacidad industrial absoluta, no tenga una Consejería de industria que asuma con normalidad lo que es el trabajo industrial". "Una Consejería que no tenga ningún reparo en decir que se dedican a la industria y que están para apoyar la industria, y no ponerle eufemismos ni nombres complejos para ocultarlo", ha añadido. Tras recordar que Euskadi "ha tenido más de un 40% de actividad industrial y ahora está en torno a un 20%", el candidato popular a lehendakari ha opinado que los vascos no pueden "resignarse a que ese descenso continúe como se ha venido produciendo en los últimos años". "Tenemos que recuperar posición en el ámbito industrial, tenemos que aceptar con naturalidad que esto es lo que nosotros sabemos hacer, que Euskadi sabe hacer cosas, tiene conocimiento y capacidad. Eso es algo que no podemos perder, porque todos los cierres de empresas, todas las empresas que se deslocalizan, nos están haciendo perder el saber hacer", ha expresado. Así, ha apostado por garantizar el arraigo y "acabar con la deslocalización tanto de la fabricación como de las sedes sociales", para lo que ha instado a hacer uso del autogobierno vasco para "crecer, mejorar y que nuestras empresas y nuestra economía prospere". En su opinión, el concierto económico "tiene que tener un protagonismo que no ha tenido en los últimos tiempos" porque "no se ha aprovechado en esta autonomía y lo tenemos que poner en primera línea". Para finalizar, De Andrés ha asegurado que el PP cree "íntegramente" en la industria frente a los que "le molesta porque hace ruido, porque mancha o porque no encaja dentro del modelo idóneo ideal que tiene concebido".