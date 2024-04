Albares apoya la entrada de Palestina en la ONU y defiende su reconocimiento: "No podemos esperar más"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hecho una firme defensa de la necesidad de reconocer al Estado palestino, como se dispone a hacer España, y de que entre a formar parte de la ONU en aras de garantizar la seguridad que necesita Israel y de brindar la esperanza que merecen los palestinos. "El pueblo palestino tiene derecho a la esperanza y el pueblo israelí tiene derecho a la seguridad", ha arrancado Albares su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU con motivo del debate celebrado para abordar la situación en Oriente Próximo y la solicitud de Palestina de convertirse en miembro pleno de Naciones Unidas. "Estoy convencido de que hay un camino alternativo a la violencia permanente y al dolor sin fin entre pueblos llamados a convivir", ha añadido, reclamando la aplicación de la solución de dos Estados. "Hacer esa solución irreversible es hacer irreversible la paz en la región", ha sostenido. Para Albares, "la mejor forma de proteger y de garantizar que se va a aplicar esta solución de dos Estados es admitir ya al Estado de Palestina como miembro pleno" de la ONU. "Esto implica su reconocimiento por parte de todos, como lo han hecho ya la inmensa mayoría de sus miembros, y como lo va a hacer España", ha añadido. "No podemos esperar más", ha recalcado. ARGUMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO El ministro ha explicado que "España va a reconocer al Estado palestino porque el pueblo palestino no puede estar condenado a ser un pueblo de refugiados, porque es la vía a la paz en Oriente Medio, porque es bueno para la seguridad de Israel". El Gobierno también va a dar el paso, ha añadido Albares, porque considera que los palestinos "tienen derecho a un futuro con esperanza al igual que el pueblo israelí tiene derecho a un futuro en paz y seguridad y tras tantas décadas de dolor sabemos que no puede haber lo uno sin lo otro". "El establecimiento del Estado palestino junto al Estado de Israel es, sin duda, una cuestión de justicia, pero también la única opción viable para la paz", ha abundado el ministro, para quien la seguridad en Israel y la paz en la región "están entrelazadas con la esperanza para el pueblo palestino de tener un Estado". "Ambos tienen derecho a ello, exactamente el mismo derecho", ha puntualizado. Aunque España no forma parte del máximo órgano de la ONU, Albares ha querido estar presente en la cita para sumar su "voz" y la de España a quienes apoyan que Palestina se convierta en miembro pleno de Naciones Unidas, habida cuenta de que actualmente solo tiene el rango de Estado observador no miembro. En el debate, al término del cual se espera que el Consejo de Seguridad se pronuncie sobre la solicitud de la Autoridad Palestina de aceptar la plena membresía del Estado palestino, han estado presentes también otros países que no son miembros a nivel de ministros de Exteriores, como Jordania, Irán, Colombia, Brasil y Bolivia. Tras resaltar que la primera operación de mantenimiento de paz de la ONU en 1948 fue precisamente en Palestina, Albares ha hecho hincapié en que "no hay ningún problema más antiguo al que se haya enfrentado esta organización". "¿Cuánto más debemos esperar para solventarlo?", ha preguntado a los presentes. En este punto, ha hecho referencia expresa a los "cientos de miles de personas" que se encuentran "privadas de alimento, de agua, de medicinas, de alojamiento" en la Franja de Gaza y también a los más de 100 rehenes que aún continúan en manos de Hamás. "Desde aquel horrible 7 de octubre, la violencia se ha llevado la vida de 1.200 israelíes, de más de 32.000 palestinos. ¿Cuántas más vidas inocentes deben malograrse?", ha subrayado. CONDENA EL ATAQUE DE IRÁN Y PIDE CONTENCIÓN Asimismo, en el arranque de su intervención, el ministro se ha referido al "inaceptable ataque de Irán a Israel", que ha condenado "tajantemente" y ha alertado de que "nos ha situado un paso más cerca del abismo". "En las próximas semanas, todas las partes deben mostrar contención para frenar la violencia" y sentar las bases de un futuro de paz puesto que "el riesgo de escalada regional es más real que nunca", ha defendido el jefe de la diplomacia, que ha llamado la atención sobre las "consecuencias geopolíticas, económicas y humanitarias imprevisibles" que tendría. "La escalada debe detenerse. La espiral de violencia debe parar. El pueblo palestino debe tener su lugar en esta asamblea y un Estado propio, y también el lugar y la existencia de Israel debe ser reconocido por todos aquellos que aún no lo han hecho. Es de justicia para Palestina, es la mejor garantía de seguridad para Israel, y es la primera y fundamental condición para un futuro de paz en la región", ha remachado. Asimismo, Albares ha aprovechado para recordar la propuesta del Gobierno de celebrar una conferencia internacional de paz para "avanzar hacia la materialización" de la solución de los dos Estados e invitar tanto al Consejo de Seguridad como al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a "hacer suya la propuesta", como ya han hecho la UE, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI).