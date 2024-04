21A- Pradales destaca el compromiso de PNV con los derechos humanos y su condena a "todas las violencias"

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha destacado este miércoles el compromiso de su partido con los derechos humanos y su condena a lo largo de su historia de "todas las violencias". "Sólo sobre estos valores podremos construir el futuro", ha asegurado. Pradales ha realizado estas declaraciones durante un mitin celebrado en San Sebastián, junto al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, la presidenta del Parlamento Vasco y cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, y el Lehendakari, Iñigo Urkullu, después de la polémica que ha levantado el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, al asegurar que ETA fue "un grupo armado" tras ser preguntado si considera que fue una organización terrorista. Imanol Pradales, que ha iniciado su discurso agradeciendo los mensajes de apoyo que ha recibido tras su agresión con espray pimienta después el mitin de este pasado martes en Barakaldo, ha manifestado que "el PNV siempre ha tenido muy claro en qué lado de la historia tenía que estar: en la defensa de la democracia, la convivencia y los Derechos Humanos". "Siempre hemos tenido el compromiso de solidaridad, reconocimiento y reparación a todas las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos, sin excepción alguna y condenamos y condenamos todas las violencias, sin excepción alguna. Sólo sobre estos valores podremos construir el futuro. Porque la transmisión de la memoria es una cuestión ineludible que también corresponde a nuestra generación", ha subrayado. DECIDIR ENTRE DOS MODELOS Asimismo, ha recordado que los vascos tienen que decidir este domingo entre dos modelos muy diferentes, el que encarnan PNV y EH Bildu. "En Gipuzkoa lo habéis sufrido cuando se decidió establecer un sistema de recogida de basuras mediante la imposición", ha señalado. Pradales ha recordado que "no preguntaron si el pueblo estaba de acuerdo o en contra: llegaron al gobierno y lo establecieron, porque son quienes mejor saben lo que necesitamos, lo que es bueno y lo que es malo". "No dejemos que eso ocurra otra vez porque la decisión está en nuestra mano, y la decisión debemos expresarla el domingo en las urnas. Después, ya será tarde", ha advertido. En esa línea, ha insistido en que "está en juego el futuro gobierno de Euskadi" y ha resaltado que estas elecciones "son en clave vasca, no son en clave española, foral o municipal". "Es el futuro de nuestro país lo que está en juego, elegimos Lehendakari y gobierno para Euskadi", ha manifestado. Además, ha alertado ante "quien nos invita ahora a cambiar a ciegas la casa que hemos construido con tanto esfuerzo y sacrificio entre todos" porque "su anuncio inmobiliario es que su vivienda es amplia y con buenas vistas, pero no dice más". "No adjunta ni una fotografía que lo acredite", ha afirmado. Finalmente, Imanol Pradales ha apelado al "voto del orgullo que sentimos por la Euskadi que hemos construido entre todos". "Votar al PNV es votar por el orgullo del país que tenemos y por seguir mejorando nuestra única casa, Euskadi", ha finalizado. "CONFIANZA" Por su parte, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido nuevamente la "confianza" de la sociedad vasca para que Pradales llegue a Ajuria Enea porque la abstención es "regalarle el voto a EH Bildu". "Confío en un voto reflexivo, crítico, capaz de valorar lo que está en juego. Frente al no voto, pido el voto al PNV", ha remarcado. Asimismo, Urkullu ha destacado que "votar es quitar fuerza a los populismos, a los extremismos y a quienes prometen lo imposible", al tiempo que ha insistido en que "tenemos un País que funciona, aplicando la mejora continua, que es nuestro modelo de Gobierno". "Enfrente tenemos a quien agita el malestar, la protesta y confrontación permanente, a quien utiliza agentes de todo tipo para presentar una realidad catastrofista", ha afirmado, para criticar que "no defendieron el Estatuto de Gernika, el Concierto Económico, las instituciones vascas". "Esto es Euskadi, lo decimos y defendemos con orgullo. También en los momentos más difíciles", ha enfatizado. Finalmente, la cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, se ha dirigido directamente a "las personas que, a día de hoy, siguen teniendo dudas" para recordarles que "hemos avanzado mucho como para correr el riesgo de perderlo". "No podemos dejar nuestro futuro en manos de los mismos que, durante décadas, han estado obstaculizando cualquier avance", ha advertido.