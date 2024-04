Zapatero pide a EH Bildu que "llame a las cosas por su nombre" y haga "cuanto antes el recorrido" que debe hacer

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a EH Bildu, a la que ha reprochado sus "dificultades para decir las cosas por su nombre", que realice "cuanto antes" el recorrido "que tienen que hacer", porque "se lo merecen" Euskadi, la paz, la convivencia y "sobre todo, las víctimas". Rodríguez Zapatero, que ha participado este tarde en un acto político en Barakaldo (Bizkaia), acompañado al candidato del PSE-EE a Lehendakari, Eneko Andueza, y a la candidata por Bizkaia Patricia Campelo, se ha manifestado, de esta forma, en referencia a la polémica suscitada por la afirmación del candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, en una entrevista radiofónica de que ETA fue "un grupo armado". En su intervención, el expresidente socialista ha dicho no saber quién va a ser lehendakari tras los comicios vascos de este domingo en Euskadi, pero ha asegurado saber "quién va a mandar en Euskadi, Eneko, que se lo ha ganado" y ha hecho "una gran campaña". Tras afirmar que "lo que más necesita Euskadi es aquello que mejor sabe hacer el Partido Socialista, que son políticas sociales y de convivencia", ha dicho que "hay muchos debates sobre la historia y las cosas que pasaron" y, en ese sentido, ha advertido que es "muy importante llamar a las cosas por su nombre: julio del 36, un golpe de Estado; el franquismo, una dictadura horrible; y el terrorismo fue terrorismo". "Nosotros llamamos a las cosas por su nombre, pero con todo, con lo que fue el golpe, la dictadura y lo que fue el terrorismo", ha agregado. En esa línea, ha asegurado que "lo más importante es que hoy tenemos una democracia en paz, una democracia plena y que esa paz por la que tanto luchamos y que llegó, es una paz para todos y la ofrecemos de todos" y, en referencia a EH Bildu, se ha mostrado convencido de que "aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, lo aprenderán y tendremos también esa satisfacción histórica". En cualquier caso, ha pedido a EH Bildu que "no pierdan tiempo, que lo hagan cuanto antes" porque "se lo merece Euskadi, en primer lugar, y se lo merece la paz, la convivencia y, sobre todo, las víctimas". "Que lo hagan, por favor", ha instado, para precisar que "lejos de nuestra forma de ser, arrojar las palabras o la ausencia de palabras, no lo hacemos por un interés partidista", sino por "el bien de todo Euskadi y por los valores democráticos, que han de forjarse también en las palabras adecuadas". "Hemos sido, somos y estaremos siempre dispuestos a extender la mano, a mirar en favor de la convivencia y de la reconciliación, pero se necesita un poco de coherencia y que esa línea de reconocimientos que se había producido no solo no se interrumpa, sino que vaya más, al recorrido que tienen que hacer, y que lo hagan cuanto antes", ha manifestado. Rodríguez Zapatero ha insistido en que no son "ganas de arrojar nada a nadie", sino de "hacer un servicio a la democracia, a todos". "Más allá de lo que se piensa sobre lo que sucedió, tenemos hoy una democracia que abraza a todos, que permite la convivencia de todos y que permite la defensa de todas las ideas, preservémosla", ha instado, para asegurar que "la mejor manera de preservarla siempre es, por supuesto, reconciliación, encuentro y respeto a la verdad de la historia". Además, ha asegurado que "en la historia le ha sentado muy bien al País Vasco el Partido Socialista de Euskadi" porque "aquí construimos una parte de las políticas sociales y aquí forjamos una parte de las luchas de los trabajadores en defensa de sus derechos históricamente, de la sanidad, de la educación y de la convivencia". Y, dirigiéndose al ex lehendakari Patxi López, ha añadido que "aquí dejamos la firma del fin de la violencia, del terror y del drama, con inteligencia". Dicho esto, ha anunciado que van a seguir "haciendo esa tarea, de servir a la convivencia y al respeto desde las identidades, de las lenguas, de la cultura" y ha dicho que "todo lo que sea más vasco cabe en una España democrática y en una Europa unida". Tras insistir en que "el mejor momento que vio Euskadi ha sido gracias al proyecto del Partido Socialista, a la idea, gobierne quien gobierne, y voten a quien vote los vascos", ha señalado que "es claro que el modelo de país, de paz con gran autogobierno, de respeto al pluralismo, de identidad de Euskadi como nunca en la historia, y de reconocimiento a lo que es ser Euskadi, es modelo del Partido Socialista en una España democrática". Además de mantener que "si esta España que merece la pena es, sobre todo, por los gobiernos del PSOE", ha defendifo que ahora "tenemos esa tarea de demostrar en el País Vasco quién es el Partido Socialista" porque "mandar, vamos a mandar". "Tenemos también la tarea de mantener, apoyar y defender al gobierno progresista en este país para que el orden internacional no nos lleve a esa profecía que parece instalarse cada día más de una guerra o de grandes guerras", ha subrayado, para apostar por "poner la inteligencia en la diplomacia y en la política para evitar las guerras o terminarlas". Por todo ello, ha pedido "con humildad" el voto a todos los vascos "en nombre de la paz y de construir una democracia a la que Euskadi debe aportar mucho en España". "Somos el partido que más ha ganado elecciones, pero el partido más humilde. El único partido que, de vez en cuando, pide disculpas por las cosas que no se han hecho bien. Y yo me siento orgulloso. Somos el partido que más elecciones ha ganado, pero el que mejor acepta perderlas", ha dicho, para afirmar que "eso es hacer democracia". PEDRO SÁNCHEZ En referencia a Pedro Sánchez, ha asegurado que "si otros presidentes y otros gobiernos tuvieran el balance de la situación económica y social" que tiene el actual gobierno "no se nos aguantaría". Tras recordar que España estuvo "más de dos siglos con violencia política muy dura", ha destacado que "hoy somos un país que abraza y defiende la paz entre nosotros, y la ha logrado". Por ello, ha emplazado, "sabiendo nuestra historia", a "preservar y cuidar la paz, que defiende brillantemente el presidente Sánchez en los conflictos como el de Gaza, que nos está desgarrando y que nos está haciendo sufrir por tanto inocente muerto, asesinado". Después de repasar los logros del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que está "liderando una economía sólida que no había habido nunca en la historia de la democracia", el ex presidente de socialista ha manifestado que la "España que preside Pedro Sánchez es una España a defender, a explicar y de la que sentirnos orgullosos, como hemos hecho siempre en la historia y, además con humildad". En ese sentido, ha indicado que ante un Alberto Núñez Feijóo que "decían que era el moderado", después de haber visto la oposición de hace "metiéndose todo el día con la mujer del presidente", Pablo Casado le parece "un santo" y Feijóo "un arcángel", que "solo se atrevió a decirles a los periodistas que parecía que eso de la amnistía le gustaba", pero "no se atrevió a decírselo a los españoles".