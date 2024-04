Vox pide que declaren Marlaska y el fiscal general por "favorecer" a Otegi en la investigación de crímenes de ETA

Vox ha denunciado supuestas "instrucciones jerárquicas" de la Fiscalía y la Guardia Civil en informes de las causas judiciales sobre el asesinato por ETA de Juan de Dios Doval y el secuestro de Luis María Hergueta, con el fin de "favorecer" a los investigados, entre ellos el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Así las cosas, solicita la declaración del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del fiscal general, Álvaro García. En una denuncia presentada ante la Fiscalía y recogida por Europa Press, el partido apunta a la "utilización" del Ministerio Fiscal y la Guardia Civil para "finalidades espurias" con las que "los propios favorecidos son los terroristas investigados" y generan "beneficios políticos" a "las más altas jerarquías de ambas instituciones: el fiscal general del Estado y el ministro Grande-Marlaska". Vox indica, por un lado, que un informe presentado por la Fiscalía en el caso del atentado que le costó la vida en 1980 a Doval, profesor y político de UCD, "se ha omitido la mención nominativa de Arnaldo Otegi" pese a "la importancia de la misma al ser el fundamento para la calificación de su acción como cooperador necesario e incluso autor intelectual". Señala que los dos autores materiales del atentado señalaron a Otegi como su responsable "de forma expresa", pero que en ese informe "no se incluye, de un modo insólito, a pesar de la explícita mención al mismo en la declaración". Por otro lado, la formación que dirige Santiago Abascal menciona "similares incidencias" en la investigación sobre el secuestro del directivo de Michelin Luis María Hergueta, también asesinado por ETA en 1980. Denuncia que, "al parecer", un informe "esencial" remitido por la Guardia Civil "sufrió varias modificaciones" que provocaron que fuera entregado fuera del plazo de instrucción, que además "no fue prorrogado por instrucciones de la Fiscalía a pesar del conocimiento de que no había sido entregado el informe definitivo (...), dejando impunes a los investigados y sin justicia a la víctima del crimen", ya que el proceso por el secuestro de Hergueta acabó archivado. EVITAN ACUSAR A LOS INVESTIGADOS Según Vox, la "manipulación" de esos informes y no mencionar de forma a expresa a Otegi como un dirigente de ETA en aquellos años "lleva a invisibilizar" que "estuvo implicado, al menos, en diez delitos de terrorismo, nueve secuestros y un asesinato, favoreciéndole". El partido sostiene que esa modificación de informes fue provocada por las instrucciones recibidas por los fiscales encargados de los asuntos y las dirigidas a la Guardia Civil que los elaboró, "sin aplicar los protocolos habituales" e impidiendo "apuntalar la acusación" contra los presuntos implicados. A su juicio, ello "ha interferido de forma definitiva en las investigaciones, ha manipulado y alterado pruebas esenciales y ha modificado las circunstancias procesales para que resultaran favorecidos los asesinos y terroristas que estaban siendo investigados y que formaban parte de la cúpula de ETA". "Estas decisiones no cabe duda que se debieron adoptar en los núcleos de decisión más altos en la escala de poder y afectaron tanto de Fiscalía como de la Guardia Civil, motivo por el que se deberá investigar las instrucciones jerárquicas recibidas respectos a estos informes así como las emitidas por quién y en qué momento, tanto desde Fiscalía como desde la Guardia Civil", demanda. Vox, que considera por el momento que estas actuaciones pudieran ser constitutivas de un delito de prevaricación, reclama también la declaración de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, así como que se abra expediente disciplinario interno para averiguar lo que plasma en su denuncia. FISCALÍA ARCHIVÓ AL NO PODER IDENTIFICAR A LOS AUTORES Fuentes del Ministerio Público indicaron que las diligencias de investigación sobre el caso de Hergueta se archivaron en febrero y el informe que se había solicitado a la Guardia Civil llegó a la Fiscalía en enero. El archivo del caso se debió, añadieron las mismas fuentes fiscales, a que del contenido del informe remitido por la Guardia Civil no se pudo determinar las personas concretas que participaron en la autoría material del atentado.