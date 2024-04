Mazón pide a un concejal del PP que retire un tuit con insultos hacia un portavoz de los Bomberos Forestales

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido al asesor del PP en la Diputación de Valencia y concejal en Albalat dels Sorells, Javier González, la retirada de un mensaje en la red social X con el insulto de "gos mantero" (perro mantero) dirigido a un portavoz de los Bomberos Forestales. Mazón ha asegurado no compartir "ni la forma ni el fondo del tuit" que consideraba que debería ser "retirado sin matices", al tiempo que mostraba su "respeto" al colectivo "que lucha contra el fuego y que protege nuestros montes". "8 años sin convenio y tapadito que estabas. Ahora sales a ladrar. Treballa, gos mantero (esto seguro que lo has entendido)", señalaba el mensaje de Javier González quien, en primer lugar, y ante la "repercusión" de su comentario, --publicado este martes, fecha en la que los bomberos forestales llevaron a cabo una manifestación en València--, explicaba que sus palabras iban dirigidas ""única y exclusivamente" a ese portavoz del colectivo. En el mismo mensaje, mostraba todo su "respeto a los bomberos forestales por la gran labor que realizan". Y en valenciano añadía que con "gos mantero" no pretendía "ofender" sino que "es una expresión muy valenciana". Posteriormente, ha restringido su cuenta de X. El comentario había suscitado el rechazo tanto de dirigentes del PSPV como de Compromís. El síndic de los socialistas valencianos, José Muñoz, lamentaba las palabras y cuestionaba que Mazón no hubiera cesado al asesor. "Parece que comparte la opinión", criticaba, mientras que los socialistas reprochaban que este "es el respeto del PP a los que se juegan la vida por salvar a nuestras casas y montes". "La sensibilización del PPCV por las condiciones laborales de los bomberos forestales en la Comunitat Valenciana está fuera de duda. No es que les recortan y les mandan a trabajar sin medidas de seguridad y salubridad, es que les insultan. A los que se juegan su vida por la tuya", afeaba la responsable de Justicia de los socialistas valencianos, Alicia Andújar. El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha reclamado en un comunicado a Mazón que cese "de forma inmediata" al asesor por "insultar a los bomberos forestales que se juegan la vida cada día": "Una persona que falta el respeto de esa forma a los bomberos forestales no puede estar ni un minuto más en ninguna institución", ha sostenido en un comunicado, en el que ha denunciado que los 'populares' estén "sobrepasando todas las líneas rojas". "Además de que les recorten el presupuesto y los manden a trabajar sin medidas de seguridad y salubridad, ahora los bomberos forestales tienen que aguantar que los insulten", ha criticado y ha preguntado al presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, "si está cómodo con un asesor que se refiere en esos términos a un bombero forestal cuando uno de los objetivos de la Diputación es la prevención y lucha contra incendios para lo que los bomberos forestales son esenciales". Desde Compromís, también han criticado que esas palabras "son los bomberos forestales para el PP. No lo decimos nosotros, lo dice un asesor del PP cuando los bomberos están jugándose la vida. Ni ha sido cesado ni ha pedido disculpas, entendemos que muestra el pensamiento de su partido, que por eso recorta en bomberos". El síndic de la coalición en la cámara, Joan Baldoví, ha criticado que a los bomberos forestales "les recortan en prevención de icnendios; en personal; el president los acusa de provocar incendios como el de Montitxelvo; los insultan llamándoles 'gos mantero' por denunciarlo. Esto es el PP de Carlos Mazón". El portavoz al que el asesor ha dirigido las palabras ha agradecido a Mazón el gesto, que le "honra". Y antes de que hubiera restringido la cuenta, lamentaba que el asesor mantuviera ese mensaje y que, además, se reafirmara en él.