La madre de Heidi Paz no cree el arrepentimiento de Césa Román y quiere que pague por el homicidio de su hija

La madre de Heidi Paz, asesinada por César Román en agosto de 2018, no cree las palabras de arrepentimiento mostradas por el 'Rey del Cachopo' y solo quiere que el asesino de su hija pague por lo que hizo. Seis años después del crimen, César sorprendió hace unos días confesando por primera vez desde prisión que mató a su pareja Heidi Paz, cuyo torso se halló en una de las naves del empresario ubicada en Usera. En la carta, reconoce el crimen, expresa su arrepentimiento y pide perdón a la familia de la víctima en un posible intento de obtener el tercer grado, ya que desde que ingresó en prisión en noviembre de 2018 no ha obtenido beneficios penitenciarios. Sin embargo, ni la madre ni su abogado, el letrado Alexis Socías, creen sus palabras, ya que consideran que se trata solo de un intento de ascender de grado. Hay que recordar que César se negó durante años a la entrega de los restos mortales de Heidi y nunca ha desvelado dónde se encuentran las partes que no se encontraron como la cabeza y las extremidades. A Gloria Bulnes incluso no le extrañan estas declaraciones, ya que su abogado asegura que "lo que le sorprendería sería decir el cómo lo hizo". Así, le piden que colabore para encontrar los restos que faltan por hallar. En diciembre de 2022, el Tribunal Supremo avaló la condena a 15 años impuesta por el homicidio de su pareja al respaldar el informe de ADN que acreditó que el torso hallado en una de sus naves correspondía al de su pareja. La Justicia declaró probado que César mató a Heidi la madrugada del 5 de agosto de 2018 en el piso que había alquilado en la calle López Grass del distrito de Vallecas. Hasta ahora, el empresario defendía que detrás del asesinato había una mafia policial y que su expareja se dedicaba al 'vuelco' de drogas, una versión que ahora desmiente.