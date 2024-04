Colau, Asens, la diputada de Podemos Martina Velarde y un edil morado viajarán en la 'Flotilla de la Libertad'

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la diputada de Podemos en el Congreso Martina Velarde, el edil de la formación morada en Málaga Nicolás Sguiglia y el dirigente de los comunes y número dos de la lista de Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens, viajarán con la 'Flotilla de la Libertad'. El objetivo de esta iniciativa es entregar 5.500 de ayuda humanitaria a la población palestina, denunciar el bloqueo que ejerce Israel para la entrada de alimentos y medicina, así como exigir un alto el fuego y demandar al Gobierno de Netanyahu que frene el "genocidio" en la zona. Esta mañana Podemos ha ofrecido una rueda de prensa con Velarde y la número dos del partido, Irene Montero, para informar de su participación en esta iniciativa de colectivos sociales, mientras que los 'comunes' han confirmado que su líder y Asens también respaldarán esta acción. La diputada morada ha explicado que tanto ella como Sguiglia partiran mañana a Estambul para estar en los últimos preparativos y salir con la flotilla el próximo 21 de abril. En su caso, ha informado al Congreso de que se ausentará al menos dos semanas por esta razón, aunque puede que su vuelta a la cámara se demore más si tiene que cambiar el rumbo o se produce algún "percance", en alusión implicita a la posibilidad de que el ejército israelí aborde las embarcaciones. Así, desde Podemos explican que las personas que forman parte de la expedición estarán dos días de preparación, tanto sobre los pormenores del despliegue de ayuda o de cómo actuar, en caso de que sean interceptados por las autoridades israelíes. "ESTÁN MATANDO DE HAMBRE A GAZA" Velarde ha denunciado que Israel está "matando de hambre" al pueblo palestino y que, tanto la hambruna como las enfermedades, pueden provocar más muertos que su "genocidio asesino" a raíz de sus constantes bombardeos en Gaza. En este sentido, ha indicado que casi 500 personas, muchos de ellos activistas sociales, quieren hacer labor de observadores internacionales por el cumplimiento de los derechos humanos en Gaza, y que ante esta movilización de la sociedad civil Podemos tenía que apoyar y embarcarse para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Mientras, la exministra de Igualdad ha alertado que esta misión se justifica ante la emergencia humanitaria en Gaza, donde se vulneran desde el pasado mes de octubre los derechos humanos y el Gobierno de Benjamin Netanyahu perpetra una "limpieza étnica", con complicidad de la UE y de Estados Unidos. "Nosotras creemos que no se puede mirar para otro lado", ha enfatizado Montero que ha criticado como "indignante" volver a demandar al Ejecutivo dejar de ser "hipócrita" al pedir la paz pero no "hacer nada concreto para frenar los pies" a Netanyahu. En este sentido, ha exigido de nuevo que el Ejecutivo rompa relaciones diplomáticas con Israel, promueva en Europa sanciones contra el primer ministro israelí y otros miembros de su gabinete, cesar toda compra venta de armas con este país y apoyar la denuncia de Sudáfrica contra Israel en la Corte Penal Internacional. Mientras, los 'comunes' han alertado también de la situación límite en Gaza y han destacado que la participación de Colau se suma a la ruptura de relaciones con Israel que proclamó en su etapa como alcaldesa de la ciudad condal, junto a las continuas exigencias de la formación catalana para un alto el fuego en la zona. En las redes sociales, Colau ha alertado de que la situación en Gaza está "arrasada" por los bombardeos de Israel y que su situación es "límite". No queremos seguir sintiendonos impotentes sin hacer nada ante la muerte de miles de personas", ha subrayado para desgranar que esta ayuda humanitaria es "imprescindible" que llegue a los palestinos y afear a la comunidad internacional que siga sin responder ante los crímenes contra población civil "indefensa" que perpetra, a su juicio el Gobierno de Benjamin Netanyahu. 350 CONTENEDORES DE AYUDA HUMANITARIA Según han informado los organizadores, la coalición internacional de la 'Flotilla de la Libertad' (FFC, en sus siglas en inglés) y de la que forma parte la entidad española 'Rumbo a Gaza' partirá en breve rumbo a territorio palestino, con intención de entregar ayuda humanitaria y denunciar el bloqueo que ejerce Israel para la entrada de alimentos y medicinas, lo que sume a la población gazatí en una "terrible hambruna". La incursión se produce después de seis meses de la ofensiva israelí y zaparará desde Turquía con un carguero que transporta 350 contenedores y otras tres embarcaciones donde viajarán activistas, que pretenden hacer también el papel de observadores de derechos humanos, personal médico y representantes políticos. Recientemente representantes de Sumar, Podemos, BNG, ERC y Junts mostraron su apoyo a los organizadores de la nueva edición de esta iniciativa tras reunirse con los portavoces de 'Rumbo a Gaza'. Los miembros de esta entidad pidieron a las citadas formaciones que trasladasen al Gobierno su petición de protección y de asegurar la libre circulación de las embarcaciones hacia Gaza y que presione a Israel para abrir corredores humanitarios para que llegue la ayuda a los palestinos, así como cesar su "genocidio" en Gaza. La iniciativa de la 'Flotilla de la Libertad' lleva desplegándose desde el año 2010 para exigir la ruptura del bloqueo marítimo "ilegal" que, desde 2007, pacede la Franja de Gaza, según desgranan los organizaciones. PRECEDENTE DEL EXDIPUTADO RICARDO SIXTO, FUE DETENIDO Y DEPORTADO No es la primera vez que un representante político participa en la 'Flotilla de la Libertad', dado que en 2012 viajó en esta embarcaciones el entonces diputado valenciano por IU Ricardo Sixto, cuya intención era también denunciar la situación que sufrían los palestinos. De hecho, el diputado fue detenido por las autoridades israelís junto a otros dos ciudadanos españoles en una de las embarcaciones que componía la flotilla (el velero 'Estellé') y fue deportado a España. También ha viajado en esta iniciativa el actual eurodiputado Miguel Urbán en años anteriores. Tras ello, Sixto presentó una denuncia contra Israel ante la Audiencia Nacional por el abordaje de la embarcación en aguas internacionales y por la "violencia injustificada" de los soldados israelíes. Por otro lado, la Audiencia Nacional archivó también en 2015 la causa por la muerte de nueve personas en 2010 durante la actuación del ejército israelí contra la 'Flotilla de la Libertad', a raíz de una denuncia contra el ahora también primer ministro Benjamin Netanyahu por ordenar esta intervención.