Bolaños recalca que el PSOE "no se rendirá" en la negociación para renovar el CGPJ porque es "imprescindible"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recalcado este miércoles que "desde luego" el PSOE "no vamos a rendirnos" en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque es "absolutamente imprescindible" para "recuperar la normalidad institucional, tanto en el órgano de gobierno como en el propio funcionamiento del servicio público de la Justicia". En ese sentido, ha señalado, en declaraciones de los medios en València, que siguen trabajando para renovar el CGPJ, al igual que en los últimos cinco años, y en ese sentido ha subrayado ahora están negociando a petición del PP con la Comisión Europea "con los plazos que se aceptaron por las partes" y "vamos a seguir haciéndolo", ha garantizado. Así, ha recordado que la Comisión Europea "aceptó mediar para que el PP cumpliera tanto la ley como la Constitución" para renovar el Consejo y al respecto ha señalado que, pese a que ahora el comisario de Justicia, Didier Reynders, deja la Comisión al estar en un proceso para ser candidato al Consejo de Europa, la Comisión Europea ha mostrado "su plena disponibilidad a mantener esa mediación tanto con el PP como con el PSOE". Bolaños ha destacado que los socialistas están "encantados" con la mediación del comisario Reinders y están igualmente "encantados" con la mediación ahora de la vicepresidenta comunitaria Vera Jourová. "Por tanto --ha remarcado-- desde luego que por nuestra parte no va a quedar, es imprescindible porque el deterioro y la descomposición del CGPJ es irreversible, es acelerado, y cada día hay una muestra más". Por otro lado, ha urgido al CGPJ a que "cumplan sus obligaciones constitucionales" y emita "ya" el informe sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la ley les obliga a emitir, y que "llevan más de tres años de retraso sin hacer, pese a que emiten informes sobre folios en blanco, sobre leyes que no conocen, que no existen, y a los que la ley no les pide que emitan informes sobre esas normas". Bolaños ha insistido en que el CGPJ "lleva más de cinco años caducado y está en un deterioro que es irreversible, que es acelerado" y por ello reclama al PP que "recoja ese clamor" de todas las asociaciones judiciales de que "se renueve para recuperar la normalidad". Así, ha mostrado su voluntad de poder "cuanto antes renovar el Consejo y que el servicio público de la Justicia en España funcione con normalidad y que el órgano del Gobierno de la Justicia, que es el Consejo, también tenga ya un mandato renovado". "Desde luego, por parte del partido socialista, nunca ha quedado, nosotros queremos un acuerdo, queremos renovar y pregunto si todos pueden decir lo mismo", ha apostillado.