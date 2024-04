Bildu no entiende que el PSOE rechace ahora la comparecencia del fiscal anticorrupción que apoyó, y no piensa retirarla

El grupo parlamentario de Bildu en el Congreso ha criticado que el Gobierno rechace ahora la comparecencia del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que el propio PSOE había apoyado el día anterior en la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia. La comparecencia de Luzón, que había sido pedida por Bildu, es una de las 134 aprobadas el martes en la comisión de investigación que preside el socialista Alejandro Soler. Pero nada más conocerse, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, dirigió un escrito a la Cámara Baja pidiendo que se reconsidere porque podría afectar a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio público. La negativa del fiscal ha sido respaldada por el ministro de Justicia y Presidencia, el socialista Félix Bolaños, quien considera que "no tiene ningún sentido" citar en el Congreso a un juez o a un fiscal para hablar de causas de las que se está ocupando. SE IRÁ POSPONIENDO HASTA EL INFINITO Todavía no hay respuesta oficial al escrito del fiscal general, pero en el PSOE se asume que esa comparecencia no llegará a producirse. Las citaciones se van cursando una vez que se vayan aprobando por mayoría en la Mesa de la comisión, donde socialistas y Sumar tienen mayoría, y todo apunta a que la comparecencia de Luzón se pondrá 'a la cola' y se irá postergando indefinidamente. Lo que no puede hacer el PSOE es tacharlo de la lista, ya que eso supondría modificar el listado aprobado por la comisión, lo que obligaría a votar una nueva relación de nombres. Desde Bildu ya avanzan que no ayudarán a mover al fiscal anticorrupción. Fuentes de la formación abertzale aseguran a Europa Press que el PSOE no puso ningún reparo cuando se le propuso llamar al fiscal anticorrupción e incluso votaron a favor de incluirlo en el listado, y lo que no entienden es que los socialistas rechacen el miércoles lo que apoyaron el martes.