Barbón ve "ridículo" que Vox crea que Pedro Sánchez vino a "poner orden" en la federación socialista asturiana

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ve "ridículo" que Vox crea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una visita a Asturias para "poner orden" en la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) tras los desencuentros entre ambos ejecutivos a raíz del vial de Jove o el retraso en la llegada de los trenes Avril. Durante su intervención en la pregunta de la portavoz de Vox Carolina López, Barbón ha dicho que afirmar que Sánchez vino a "poner orden" en la FSA es "realzar" su autoridad diciendo que el secretario general de su partido viene a Asturias a "despachar un tema orgánico" del partido en lugar de llamarlo a él a Madrid. "Están haciendo el ridículo más espantoso del mundo", ha asegurado, reconociendo que se "muere de risa" porque Vox afirma que la visita de Sánchez al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) fue "por sorpresa". "Será sorpresa para ustedes", ha defendido, porque esa visita llevaba preparándose desde el 8 de abril. Sánchez, ha insistido Barbón, "vino a hacer un anuncio en materia sanitaria" sobre la ampliación de pruebas en el cribado neonatal. "Sé que no le dan valor", ha reprochado, destacando que esta modificación permitirá que Asturias destine más recursos a tener más pruebas. La portavoz de Vox, por su parte, ha asegurado que la visita de Sánchez este lunes fue para "poner orden" en la FSA, y ha reprochado a Barbón que no haya aprovechado la oportunidad para preguntar e interesarse por las infraestructuras pendientes. López también ha acusado al presidente asturiano de "ocultar información y jugar con los plazos para utilizarlos en su beneficio". Ha empleado como ejemplos la decisión sobre el vial de Jove, la no entrada de Sepides en el accionariado de la Zalia o el futuro de ArcelorMittal. "Como socialista de pro, usted es experto en ocultar información y jugar con los plazos para utilizarlos en su beneficio, ¿será que a los socialistas les dan clases de como cambiar de opinión a las 24 horas de las elecciones?", se ha preguntado la portavoz.