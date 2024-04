Zapatero pide al PP que "no retroceda más" en Memoria Democrática

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al Partido Popular que "no retroceda más" en materia de Memoria Democrática, en alusión a las leyes que han presentado los 'populares' con Vox, como la Ley de Concordia en Castilla y León. "Quiero hacer una apelación a la reflexión a la derecha del PP para que no retroceda más, para que recuerde lo que votó en el año 2002 en el Parlamento de España, con todos los grupos políticos sobre el franquismo, sobre el golpe de Estado y sobre la necesaria rehabilitación de los olvidados", ha aseverado Zapatero en su intervención en la Galería fotográfica del PSOE de Segovia, instalada en la Casa del Pueblo del partido. Zapatero ha defendido que se debe "terminar el proceso de completar" la memoria democrática y "dar tranquilidad y paz a todas las familias que fueron olvidadas en fosas comunes". Por otra parte, el expresidente del Gobierno ha celebrado el "buen momento" que vive España con una democracia "sin violencia política" y ha llamado a "valorar, apreciar y cuidar" la "paz" actual, así como ha reivindicado los avances sociales, en materia de empleo, becas o transformación digital con el Gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente, ha mencionado a este para pedir que "cuiden al presidente", una petición que de forma previa a su intervención le ha realizado una persona del público, como ha relatado. "Cuidemosle, vamos a cuidarle todos, compañeras y compañeros, porque pienso que hay Sánchez para rato", ha clamado, para garantizar que a su juicio esta legislatura será "estable" al "poner el diálogo por encima de cualquier otra circunstancia". En este sentido se ha referido a la situación en Cataluña y las próximas elecciones. También ha apuntado a las elecciones en País Vasco y ha recordado que el candidato socialista "ha sido muy claro sobre no apoyar a Bildu" y su apuesta por "la colaboración con el Partido Nacionalista Vasco". "Todos los analistas han definido estas elecciones como de tono moderado (...), después de lo que teníamos hace 15 o 20 años: el terror, el miedo, la angustia el asesinato. Lo más importante son unas elecciones en paz, con un tono político, y que los ciudadanos voten a quien quieran", ha añadido al respecto. Por otro lado, Zapatero ha reiterado su apuesta por el reconocimiento de Palestina como un Estado. Ante la falta de "seguridad para Israel" y la "esperanza para el pueblo palestino", ha instado a "tomar otro camino": Que el mundo reconozca, sobre todos más países europeos, occidentales, a Palestina, para que tenga una capacidad de diálogo de igual a igual y una esperanza".