Vox "no va a desaprovechar" las comisiones de investigación para "denunciar graves irregularidades" del PSOE

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha indicado este martes que su grupo "no va a desaprovechar" la oportunidad que le conceden las comisiones de investigación que se están constituyendo sobre contratos sanitarios en el marco de la pandemia de Covid-19 para "denunciar las graves irregularidades" que, en su opinión, se cometieron de la mano de gobiernos del PSOE, en España y en algunas comunidades autónomas. Así lo ha señalado Pepa Millán en una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, y a preguntas de los periodistas después de que la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitario en pandemia haya aprobado este martes un listado de 134 comparecencias. La portavoz de Vox ha defendido que "las irregularidades hay que investigarlas, sean del partido que sean", si bien ha apostillado que a Vox les "queda corta" una comisión de investigación, porque "para lo que van a servir" dichas comisiones "en realidad es para que PP y PSOE se lancen los trastos a la cabeza y vean quién es el menos corrupto de todos", según ha augurado. En todo caso, Pepa Millán ha aseverado que en el caso de la compra de mascarillas "ha habido graves irregularidades por parte del Partido Socialista, donde están implicadas dos regiones que estaban gobernadas por el PSOE", en referencia a Baleares y a Canarias, y al respecto ha recordado la anterior condición de presidenta balear de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, "que no debería seguir siéndolo, por lo menos en un país serio", según ha opinado la representante de Vox. En esa línea, ha incidido en señalar que desde su partido "no vamos a desaprovechar la oportunidad de denunciar esas irregularidades que también afectan personalmente al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, "por medio de su mujer", Begoña Gómez, y que "afectan a la totalidad" del PSOE, según ha abundado Pepa Millán antes de concluir apuntando que a Vox les "gustaría" que, "llegado el caso, esto se dirimiera en un juzgado".