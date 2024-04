Unión del Pueblo Navarro (UPN), a la espera del PP para las elecciones europeas

Pamplona, 16 abr (EFE).- Unión del Pueblo Navarro (UPN) solo tiene una opción para presentarse a las elecciones europeas y es hacerlo con un nombre integrado en las listas del PP.

Así se lo planteó el presidente del partido regionalista, Javier Esparza, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro que ambos mantuvieron. La respuesta fue negativa y Esparza espera ahora para ver si la negativa se termina de "certificar o no".

Esparza, en declaraciones a EFE, ha explicado que "el tema está en un impás" y que tienen tiempo: "Vamos a esperar". Será una de las últimas decisiones que le toque tomar como presidente del partido, cargo que dejará de ostentar el 28 de abril, tras el congreso que celebrará UPN.

"Después (del congreso) habrá que tomar una decisión también, no tenemos ninguna urgencia. Yo le planteé al PP que, como en otras ocasiones, llevara a una persona de UPN en sus listas. La respuesta fue que no, lo entiendo todo, nada que decir. Veremos si eso se termina de certificar o no, ya lo veremos", ha declarado.

Es la única opción para ir a una europeas en las que son necesarios 300.000 apoyos para obtener representación y a las que UPN nunca se ha presentado en solitario: "Hay que tener más de 300.000 votos, no hacemos ningún bien presentándonos para no tener representación, otros lo harían, nosotros no somos así".

"Son unas elecciones en las que nos gustaría que Pedro Sánchez y el PSOE recibieran un castigo, y vamos a contribuir a eso, desde nuestra humilde posición, pero vamos a contribuir porque ni España ni Navarra se merecen lo que está pasando", ha añadido.

Se desconoce quién sería la persona propuesta por UPN para integrarse en las listas del PP. Lo que Esparza niega es que vaya a ser él: "Esto no sé a quién se le ocurrió, yo ya había dicho lo que iba a hacer, dije que me quedaría en el Parlamento. Igual alguno me quiere mandar a algún lado, pero desde luego yo no tengo ninguna intención".EFE

