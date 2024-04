Un jurista denuncia desde el Senado la inconstitucionalidad de la amnistía y dice que no es comparable a la de 1977

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Gimbernat ha denunciado en su comparecencia en el Senado que la proposición de ley de amnistía que se está tramitando en la Cámara Alta es inconstitucional por "vulnerar el principio de igualdad", a la vez que ha dicho que no es comparable con la medida de 1977 que se produjo en el cambio de régimen. Así se ha pronunciado este jurista durante su intervención en la comisión del Senado que está tramitando la Ley de Amnistía, después de que el PP pidiera su comparecencia para opinar sobre esta norma pactada entre el PSOE con las formaciones independentistas. Este jurista ha sido el encargado de abrir las comparecencias en esta comisión, por la que desfilarán diferentes expertos en Derecho para hablar sobre esta medida. En cualquier caso, el jurista Enrique Gimbernat ha comenzado su comparecencia considerando que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional, argumentando su exposición en que "vulnera el principio de igualdad". Al respecto, el jurista propuesto por el PP se ha referido a la exposición de motivos del texto pactado entre el PSOE y las formaciones independentistas, apostillando que no ve "convincente" ninguno de los argumentos que dan estas formaciones para defender la amnistía. LA AMNISTÍA DEL 77 De esta manera, Enrique Gimbernat ha hecho referencia a las amnistías preconstitucionales, señalando que no se puede comparar la proposición de ley que se pretende aprobar ahora en el Senado con las que se produjeron en España antes de la aprobación de la Constitución en 1978. Según ha argumentado, las amnistías se producen solamente cuando hay un cambio de régimen, como ocurrió en España para pasar de una dictadura a la democracia, denunciando que, aplicándolo al procés, se "repudian" todas las normas dictadas en los últimos 45 años. En cuanto al argumento de que se aplican en otros países, el jurista propuesto por el PP ha señalado que el Derecho comparado "es muy complicado". "Cada país es cada país", ha apostillado Enrique Gimbernat, que ha puesto el ejemplo de Alemania: "En Alemania, esta amnistía sería inconstitucional".