Protagonistas del caso Koldo y dirigentes del PP, entre las 134 personas citadas por la comisión del Congreso

La lista de 134 comparecientes aprobada este martes por la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia en pandemia incluye a los principales nombres del llamado 'caso Koldo', pero también a una treintena de miembros del PP, incluyendo cinco presidentes autonómicos, y a empresarios e intermediarios vinculados a casos que afectaron a los 'populares'. La base del listado son los 84 nombres que registró el PSOE la pasada semana, pero, para asegurarse su aprobación, los socialistas han aceptado incorporar a medio centenar de personas propuestas por otros grupos parlamentarios. Aunque la comisión de investigación se creó con la primera finalidad de esclarecer los contratos suscritos por el Gobierno central, el PSOE ha primado las comparecencias del segundo punto, el de examinar los procedimientos de contratación de emergencia en las otras administraciones. LOS PROTAGONISTAS DEL CASO 'KOLDO' En la relación figuran los principales protagonistas del 'caso Koldo', empezando por Koldo García Izaguirre y el ministro de quien era asesor, el entonces titular de Fomento José Luis Ábalos Meco, cuya presencia ha sido impulsada por la oposición, porque el PSOE no lo incluyó en su listado inicial. También están los supuestos cabecillas de la trama Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, así como representantes de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la red, como Iñigo Rotaetxe y José Angel Escorial, y a Jacobo Pombo García, un empresario vinculado al PP a quien la investigación sitúa como intermediario para intentar parar la reclamación de Baleares. Se llamará también a Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado; a Joseba García Izaguirre, el hermano de 'koldo' colocado en una empresa del Ministerio de Fomento; y el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, que estaba destinado en Transportes y fue detenido al estar implicado en la trama. Figuran asimismo responsables de administraciones públicas que contrataron con la empresa de 'Koldo', empezando por el exministro Salvador Illa, responsable de Sanidad en la pandemia y ahora candidato del PSC a la Generalitat, y los expresidentes autonómicos de Baleares, Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso, y de Canarias, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial. De aquel gobierno balear se incluye también al conseller y portavoz, Iago Negueruela; a Manuel Palomino Chacón, director general de IB Salut, y su antecesor, Juli Fuster. EXAMEN A GOBIERNOS DEL PP Pero en la lista también hay una amplia representación de nombres del PP, incluyendo al portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, Miguel Tellado, que fue citado por uno de los miembros de la trama del 'caso Koldo' en las escuchas realizadas en la investigación; y Elías Bendodo, que es el portavoz de la comisión y que en aquellos meses de pandemia era consejero en la Junta de Andalucía. La comisión ha acordado llamar además a cinco presidentes autonómicos del PP: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Marga Prohens (Baleares), Alfonso Rueda (Galicia) y Fernando López Miras (Murcia), además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y con ellos se incluye a varios de sus colaboradores y numerosa petición de documentación. Así, no sólo cita a Isabel Díaz Ayuso, sino también a su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; su número dos en el PP, Alfonso Serrano; sus consejeras Fátima Matute Teresa y Ana Dávila-Ponce de León; su exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero; y el ex director general de Proceso Integrado de la Salud, Manuel Ángel De la Puente Andrés. NI EL NOVIO NI EL HERMANO DE AYUSO, PERO SÍ SU CÍRCULO Aunque los socialistas no han querido incluir en su lista a Alberto González Amador, el novio de Ayuso, sí se llamará a varias personas que han aparecido en la prensa vinculadas con él, como Javier Luis Gómez Fidalgo, administrador de la sociedad Babia Capital que, según varios medios, compró un ático encima de donde vive la pareja; Gloria Carrasco Fernández, una farmacéutica que vendió una empresa a la pareja de la presidenta; y tres supuestos 'testaferros' del empresarios: David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido. Además, se ha aceptado llamar a Víctor Madera, presidente de Quirón Salud, la empresa con la que trabajaba el novio de Ayuso. Tampoco aparece en la lista Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, pero sí a personajes próximos, como Daniel Alcázar, admnistrador de una empresa que vendió mascarillas a la Comunidad. Y con el alcalde Martínez Almeida van también su vicealcaldesa, Inmaculada Sanz; al concejal Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita; su antigua coordinadora general, Matilde García Duarte; el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, Fernando Sánchez González; y Francisco Javier Ramírez Caro y Marta García Miranda, altos cargos en el ayuntamiento. Además, piden llamar a los comisionistas Luis Medina Abascal y Javier Luceño, que contrataron con el ayuntamiento, y a María Díaz de la Cebosa, la profesora que les facilitó el contacto del primo de Almeida. Junto con Juanma Moreno Bonilla aparecen otros miembros del PP de la Junta de Andalucía como Jesús Aguirre y Antonio Sanz; y el contratista Félix Guerrero Arias, que en aquellos meses fue grabado hablando al parecer con el entonces consejero Bendodo. Y además de a Rueda se cita a Miguel Corgos, conselleiro de Hacienda; al hasta ahora responsable de Sanidad, Julio García Comesaña, y a su antecesor, Jesús Vázquez Almuíña, que fue consejero de Sanidad de Feijóo entre 2015 y 2020. Otros nombres del PP son Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de El Rincón de la Victoria; Javier Aureliano García Molina, presidente del PP de Almería, Rodrigo Sánchez Simón, alcalde 'popular' de Fines (Almería); y Mario Amilivia González, ex alcalde de León y ahora presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Por último, hay hueco también para responsables de órganos supervisores como Enriqueta Chicano Jávega, presidenta del Tribunal de Cuentas; Cristina Herrero, presidenta de la AIReF; Miquel Salazar Canalda, síndico mayor de Cataluña; Juan Carlos Aladro, del Consello de Comptes de Galicia; Martin Mrcela, presidente del GRECO; Silvina Bacigalupo, de Transparencia Internacional; Carmen Collado, de la Oficina Nacional contra el Fraude; y José Luis Beltrán, de la Oficina de Buenas Prácticas.