Otxandiano (Bildu) se niega a calificar ETA como banda terrorista, dice que fue un "grupo armado"

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha descartado calificar a ETA como banda terrorista señalando que fue un "grupo armado" que puede tener "diversas consideraciones". "Las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas, la violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión", apuntaba Otxandiano durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Para Otxandiano hay "diferentes puntos de vista" y hay un consenso "fundamental" en la sociedad vasca que es que "ese ciclo lo hemos dejado atrás". "Afortunadamente ETA no existe y que a partir de aquí podemos construir el futuro de una forma mucho más compartida y también la memoria en torno a lo que ha sido el pasado de una forma plural y basándonos en el respeto de todas las víctimas", ha remarcado. "¿QUÉ ES TERRORISMO HOY EN DÍA?" Cuestionado expresamente por si considera que ETA fue una banda terrorista, Otxandiano ha preguntado "qué es terrorismo hoy en día", ya que a su juicio "se puede discutir sobre las consideraciones de que es terrorismo y que no es" pero que la cuestión principal es "diagnosticar como se superan los conflictos políticos". En ese sentido, ha puesto en valor la aportación de la izquierda independentista para sacar de la ecuación política vasca la violencia de ETA. "Hay personas en Bildu que han pagado con más de seis años y medio su empeño por desactivar la violencia de ETA y esas personas cuando fueron encarceladas cuando fueron catalogadas como terroristas, han pasado seis años y medio en la cárcel y después han sido absueltos y hoy todavía hay gente en el estado español que los considera terroristas", ha lamentado y ha incidido en que "estamos en otro ciclo político" y por lo tanto, hay que superar este tipo de debates.