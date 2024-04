Ortuzar pide votar a PNV para seguir mejorando Euskadi frente a "aventuras sin final feliz" como las de PSE o Bildu

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha pedido el voto para el PNV para "seguir mejorando Euskadi" frente a "aventuras sin final feliz" como "las de Patxi López en Ajuria Enea, Javier Maroto en Vitoria o Bildu en Gipuzkoa". Además, ha apelado al "voto útil" frente a "escenarios de duda, incertidumbre e inestabilidad". Ortuzar ha participado este lunes en un mitin en la localidad guipuzcoana de Eibar junto al candidato a Lehendakari, Imanol Pradales, y la cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, en el que ha llamado a la ciudadanía a acudir a votar este domingo porque, según ha remarcado, "la única manera de garantizar al cien por cien lo que tenemos y que gobierne el PNV es votar PNV". En ese sentido, ha advertido de que "cualquier otra opción sólo abre escenarios de duda, de incertidumbre y de inestabilidad" y de "aventuras sin final feliz". "Acordaos del Gobierno de Patxi López, del gobierno de Bildu en Gipuzkoa o en Donostia, del PP de Maroto en Vitoria... Ya hemos tenido aventuras y todas terminaron mal", ha subrayado. El líder jeltzale ha apostado por seguir por "el camino marcado, avanzando como país". "Hay cosas que se pueden mejorar y vamos a mejorarlas", ha asegurado, al tiempo que ha pedido el voto a los vascos que "aún están indecisos" para "mejorar, crecer, avanzar". "Si somos capaces de hacer llegar este mensaje a quien aún no ha decidido votar o a quién votar, estoy seguro de que nos va a hacer caso, estoy seguro de que va a preferir progreso a aventura sin final feliz. Va a preferir el voto útil ante los experimentos", ha sostenido Ortuzar. El presidente del EBB ha hecho un paralelismo entre los numerosos inventos que ha dado la industria eibarresa y ha apuntado que "si algo define a todos y cada uno de los inventos de aquí es la utilidad. No son decorativos. El voto tiene que ser también útil, no decorativo: útil. El voto también tiene que servir para algo, también tiene que ayudar a la gente", ha remarcado. Por ello, ha insistido en que el día 21 "el voto más útil para gobernar es el voto al PNV, el voto auténticamente útil para garantizar el futuro de Euskadi, para un buen gobierno de Euskadi, es voto PNV". "El voto útil ante los experimentos. El voto del sí: sí a Euskadi, sí a un futuro de bienestar, sí a más y mejor empleo, sí a la mejor sanidad, sí a jóvenes con vivienda y salario digno, sí a los mejores cuidados, sí a las calles seguras, sí a un autogobierno fuerte", ha concluido. "MUCHO EN JUEGO" Por su parte, el candidato jeltzale a Lehendakari ha hecho un llamamiento a las y los indecisos, señalando que el domingo "está en juego la gobernabilidad de este país" porque, según ha resaltado, "nos jugamos mucho más que quién ganará las elecciones". En su opinión, "hay que elegir entre dos opciones y entre dos modelos de sociedad". "Si queremos que Gobierne el PNV, hay que ir a votar PNV. Hay que mojarse por el futuro de este país", ha afirmado Pradales, quien ha advertido de que "quedarse en casa no va a salir gratis". "Está en nuestras manos decidir el futuro de Euskadi. No esperemos pactos posteriores que quizá puedan no darse, pactos que van a decidirse desde Madrid, no demos nada por sentado", ha alertado. "Tenemos que llegar al domingo con todas las fuerzas posibles para evitar problemas. No se trata de quién va a ganar las elecciones, sino de quién va a gestionar la Ertzaintza, Osakidetza, la Educación, la política de vivienda o la política económica, de empleo e industrial", ha señalado. Pradales ha insistido en que "hay dos opciones este domingo: PNV, que ha trabajado por el progreso de este país, o EH Bildu, que siempre ha estado detrás de la pancarta y en el enfrentamiento; los que hemos apostado fuerte por Euskadi, por nuestro autogobierno y nuestras instituciones, o los que han estado poniendo palos en la rueda constantemente". En esa línea, ha preguntado a los votantes indecisos si con el PNV, "¿Euskadi ha mejorado o empeorado?" y ha cuestionado "¿qué ha aportado EH Bildu a la economía vasca, a nuestra seguridad, a la creación de empleo o a la protección de los más débiles?". En esa línea, el aspirante del PNV ha criticado que "cuando hubo que arrimar el hombro y buscar acuerdos de país de verdad, no apoyaron ni una sola medida, ni una sola iniciativa, ni un solo presupuesto para Euskadi". "Bueno sí, han apoyado uno tras otro todos los presupuestos españoles sin rechistar, dejaron de lado a las instituciones vascas y a la sociedad vasca", ha censurado, al tiempo que ha acusado a EH Bildu de tratar de "obtener rédito partidista en los momentos de mayor dificultad". "Hoy cambian de guion, pero pensad cómo han actuado hasta ayer. Acuerdos hoy sí, ¿y ayer no? ¡Ya sabemos dónde hemos estado unos y dónde habéis estado otros. Euskadi tiene memoria y sabe que no existen cambios de la noche a la mañana. ¡No nos van a embaucar!", ha enfatizado Pradales, quien ha recordado la trayectoria del PNV y su "apuesta siempre" por el progreso de Euskadi. Asimismo, se ha referido a una noticia publicada en un medio especializado en economía en el que se decía que "EH Bildu propone subir los impuestos en 5.000 millones y el PNV aboga por invertir 3.000 millones". "Creo que no se puede resumir mejor las diferencias de modelos de política económica y fiscal. Nosotros apostamos por la inversión fiscal y ellos por subir la presión fiscal, por meterle la mano al bolsillo de las clases trabajadoras y medias de Euskadi", ha criticado. Finalmente, ha afirmado que "los mismos que dicen que la economía vasca es un desastre y que hay personas que no llegan a fin de mes, son los que vienen con la receta de la presión fiscal. Su modelo de sociedad exige freírnos a impuestos porque su modelo es la publificación de todo. No creen en la colaboración con el tercer sector social, con la empresa, con la comunidad. Necesitan intervenir y controlar la economía".