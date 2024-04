Ortega Smith (Vox) denuncia que estas "no son unas elecciones libres" y que ETA "ha impuesto la ley del silencio"

El diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha denunciado que las elecciones al Parlamento vasco de este domingo "no son libres" porque "los terroristas de ETA han impuesto la Ley del silencio" y "solo ellos pueden hablar con tranquilidad y recorrer los pueblos de Guipúzcoa", mientras que "el resto tenemos que ir escoltados o con los antidisturbios". "Esto no es democracia, esto no es libertad", ha subrayado. En declaraciones a los medios en un acto electoral en San Sebastián, Smith, acompañado del cabeza de lista de Vox por Guipúzcoa, Andrés Paramio, ha destacado que "ha quedado en absoluta evidencia" que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, es "la marioneta de Otegi, el dirigente de ETA, que ya no engaña a nadie". El acto se ha desarrollado dentro de un cordón policial, con ocho furgonetas de la Ertzaintza y agentes con material antidisturbios que han contenido a varias decenas de personas que han acudido al lugar para increpar a los miembros de Vox. Se han proferido gritos de 'fuera fascistas', 'sin la policía no sois nadie' o 'vosotros fascistas sois los terroristas', en euskera. Además, una persona que ha llamado 'rata sionista' e 'hijo de puta' a Smith ha sido identificado por la Ertzaintza. Además, Ortega ha censurado "la clarísima y evidente connivencia" del presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, "con ETA y con los herederos de ETA" para "preservar ese blanqueamiento con el que están intentando borrar la historia y que no se sepa que en esta ciudad de San Sebastián se asesinaron a casi 100 personas, entre otras al héroe Gregorio Ordóñez". Smith ha criticado a quienes "miran hacia otro lado" y "quieren blanquear a estos cachorros de ETA, a los del tiro en la nuca, a los de la 'bomba lapa' y a los que convirtieron esta tierra en el lugar del que partieron miles de vascos al exilio, que no pueden venir a votar a estas elecciones". "Hoy queremos alzar la voz de esos casi 250.000 vascos que tuvieron que salir huyendo de estas tierras y que no van a poder votar en estas elecciones", ha subrayado, para añadir que "por supuesto es evidente que no votarían ni a Bildu, ni al PNV, ni a estos traidores del PSOE que les han puesto alfombra roja". Así, el dirigente de Vox ha reivindicado "la memoria de los muertos", pero también "la voz de los vivos que han sido expulsados de las tierras vascas para que no puedan decidir". En este contexto, ha asegurado que los comicios vascos del domingo "no son unas elecciones libres", porque "los terroristas han impuesto la Ley del silencio, donde solo ellos pueden hablar con tranquilidad y recorrer los pueblos de Guipúzcoa con tranquilidad y el resto tenemos que ir escoltados o con los antidisturbios". Finalmente, ha insistido en que "Sánchez blanquea a los terroristas de Bildu-ETA, ha pactado con ellos el Gobierno de España" y así "no sería presidente del Gobierno si no lo hubiera querido Otegi y Herri Batasuna, o sea, Bildu". "Así de claro y así de sencillo", ha afirmado. "Sánchez gobierna en España porque lo han querido los proetarras y los golpistas", ha insistido, para lamentar, a continuación, que "ese es el gobierno que tenemos en España". Por su parte, Andrés Paramio ha denunciado que se ha intentado "boicotear" los intentos de Vox de dar a conocer su programa. "Hoy aquí estamos bien, podemos hablar, podemos estar tranquilos", ha señalado el candidato guipuzcoano, al tiempo que ha censurado lo ocurrido en actos de campaña este pasado fin de semana en Arrasate, Eibar y en Azpeitia, "donde, no ha sido casi por casualidad, hemos salido enteros". "Aquí no hay democracia, no hay libertad, para que podamos expresar tranquilamente nuestro programa electoral", ha lamentado. Tras el acto varios simpatizantes de Vox han ondeado una bandera española y han coreado varios 'viva España'.