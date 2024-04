Mañueco pide "pisar el acelerador" por "gran victoria" del PP en la UE que traslade el "no" a Sánchez y a la amnistía

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este martes a los suyos en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico que "pisen en acelerador" de cara a las próximas citas electorales como las del País Vasco, Cataluña y las Europeas, donde es necesario lograr una "gran victoria" de los 'populares' para trasladar a la UE el "no rotundo" a las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la amnistía. Mañueco ha defendido que actualmente Castilla y León y España viven un "momento clave", ya que en menos de dos meses se celebrarán dos comicios autonómicos y el Europeo. "Volvamos a darlo todo, os pido que estemos a tope, yo estoy a tope, pido que hagáis ese esfuerzo", ha trasladado el presidente. Así, el presidente ha reclamado a los representantes del PP que asistieron este martes al Comité Ejecutivo que "den todo" para lograr "la gran victoria" para el PP el próximo 9 de junio en la UE, para lo que ha pedido a los representantes 'populares' en todos los rincones de Castilla y León "defender las siglas" para tener un "magnífico resultado". Mañueco ha recordado que el PP fue la lista más votada en el 84 por ciento de los municipios de Castilla y León en las últimas elecciones municipales y fue el partido con más respaldo en las generales --un 40 por ciento-- lo que, a su juicio, demuestra que los 'populares' "cumplen". "Ahora hay que cumplir en la UE, mantener la tensión y pisar el acelerador", ha reclamado tras anunciar que el Comité de Campaña del PP está dirigido por Isabel Blanco Llamas. De este modo, ha llamado a todos los afiliados al PP a trabajar con "intensidad y dureza". "Nadie puede pensar que la UE no va con nosotros, cada uno en nuestra responsabilidad tenemos que asumir las políticas de la UE como propias, yo el primero", ha señalado, tras lo que ha considerado que estas elecciones del 9 de junio es una ocasión "perfecta" para mandar el mensaje claro de "no al sanchismo, no a la amnistía, no a la corrupción política y moral más grande que ha vivido el país en toda la democracia". "Eso es un clamor, todos los esfuerzos serán en vano si no salimos a votar en masa, tenemos que trasladar que la única forma de vencer a Sánchez y a sus socios radicales es concentrar el voto en el PP, desde donde seguimos defendiendo los principios esenciales de la libertad, igualdad y solidaridad en todo el territorio, hay que trasladar a todos nuestros vecinos frente a un PSOE al que ya no reconoce nadie, no se reconocen ni ellos, en el PP seguimos fieles a los principios de España y gobernamos con rigor". Por último, Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que al Gobierno de Sánchez no le preocupan las "personas" y sólo le interesa "complacer a sus socios radicales para mantenerse en un sillón". "Se ha reducido a se un guionista de relatos de ficción para hacernos tragar con la amnistía, tapar mordidas repugnantes, pervertir la administración pública y para blanquear el terrorismo". Así, el presidente ha insistido en que frente a esta situación hay una opción "seria y moderada" que es el PP del Alberto Núñez Feijóo de "ciudadanos libres" que defienden la Constitución. "La verdad es la clave para combatir políticas de Sánchez, es necesario que en la UE tengan claro lo que queremos y pensamos en España: No a Sánchez y No a la amnistía", ha concluido. ELECCIONES EN CATALUÑA Y PAÍS VASCO En cuanto a las elecciones que se celebran este domingo en el País Vasco el presidente ha agradecido que el partido de Castilla y León se "esté volcando", sobre todo los responsables de las provincias más cercanas como Burgos y Palencia. "Es muy importante que Javier de Andrés logre un gran resultado porque representa a un proyecto de ilusión, modernización e ilusión". "Con el País Vasco compartimos retos y objetivos comunes, debe apartarse del radicalismo, debe apartarse de esa línea que ha marcado Sánchez y centrarse en mejorar la vida cotidiana de las personas", ha señalado el presidente, quien ha considerado que el PP es el único partido que puede hacer frente a los "socios" de Sánchez. Fernández Mañueco ha hilado su discurso con las elecciones que tendrá lugar en Cataluña en 12 de mayo, donde ha situado al PP como "única alternativa al separatismo", ya que el PSOE "no se distingue ni de ERC ni de Puigdemont". "En estos momentos Cataluña merece más que nunca un gobierno que se centre en los problemas de los catalanes y que aparque, de una vez por todas, el radicalismo y la unilateralidad", ha zanjado.