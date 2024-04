La 'número dos' de la Fiscalía apela a la unidad de criterio para inadmitir la querella de la pareja de Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha apelado a la unidad de criterio para inadmitir la querella que presentó Alberto G.A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuesta revelación de secretos contra la fiscal jefa de Madrid y el fiscal de delitos económicos que lleva su caso de presunto fraude fiscal. Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que la 'número dos' del Ministerio Público ha considerado que, una vez que la Fiscalía de Madrid pidió que se archivase la querella que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra los fiscales del caso de la pareja de Díaz Ayuso, lo pertinente es mantener dicho criterio y abogar también por la inadmisión de la querella que presentó el propio Alberto G.A. Según las fuentes consultadas, Sánchez Conde ha mantenido una reunión en la que ha trasladado de forma verbal su parecer a la fiscal María de la O Silva, que está a cargo de pronunciarse sobre la querella de la pareja de Díaz Ayuso y que proponía que se practicasen diligencias de investigación dentro de la misma Fiscalía antes de emitir informe al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, donde ha recaído la querella toda vez que los fiscales gozan de la condición de aforados. Las mismas fuentes han precisado que la teniente fiscal ha rechazado el planteamiento de Silva de reclamar a la Fiscalía las comunicaciones por Whastapp y correo electrónico entre los dos fiscales contra los que se dirige la querella --la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto-- y el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según dichas fuentes, Sánchez Conde ha incidido en que el pasado 9 de abril la Fiscalía ya aseguró que no veía delito alguno y defendió la "legitimidad constitucional" del comunicado difundido al respecto, con el que, sobre la base de datos ya difundidos, trató de hacer frente a informaciones "inveraces". Así las cosas, la 'número dos' de la Fiscalía ha insistido en que lo que corresponde es pedir la inadmisión de la querella de la pareja de Díaz Ayuso, tal y como se hizo con la del ICAM. LA QUERELLA G.A. presentó la querella en cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a raíz de una nota informativa difundida por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el cruce de correos entre su abogado y el fiscal en el marco de una investigación por un presunto fraude fiscal. Esta misma semana, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la "responsabilidad última" de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto G.A, y ha asegurado que no va a "consentir" que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento sean "perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva". "No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución", ha señalado en una declaración institucional en un acto tras la toma de posesión de varios fiscales. Con todo, el fiscal general ha defendido que "no puede considerarse infringido el deber de reserva" porque el objeto de la comunicación emitida el 14 de marzo era "de dominio público fruto de indeseables filtraciones".