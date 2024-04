La AVT condena las palabras de Otxandiano (Bildu) sobre ETA y lamentan que sea el "mismo discurso de siempre"

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha condenado las palabras del candidato de EH Bildu a Lehendakari, Pello Otxandiano, en las que se negaba a calificar ETA como banda terrorista, creen que no se puede "permitir" y lamentan que sea el "mismo discurso de siempre" aunque "ahora vayan con camisa". Según la AVT, "no se puede permitir" que alguien que se niega a condenar el terrorismo de ETA, "blanqueándolo hasta límites insospechados" hable de pensiones, sanidad o educación. "Más de 800 asesinados en España no se pueden obviar ni blanquear". "El mismo discurso de siempre aunque ahora vayan con americana y camisa en vez de con txapela y pasamontañas", han sentenciado a través de su cuenta de X después de que este martes, el candidato EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, se negaba a calificar a ETA como banda terrorista, señalando que fue un "grupo armado" que puede tener "diversas consideraciones". Además, en otra publicación en la misma red social, desde la AVT han recordado que el cabeza de lista de Bildu fue miembro de la dirección del partido Sortu desde el año 2016. "Sortu, esa escisión de Bildu que jalea las libertades de los etarras, les rinde homenaje y no tiene ningún problema en hacerlo públicamente", han afeado.