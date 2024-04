Feijóo cree que la comisión del Congreso intenta "tapar las presuntas prácticas corruptas del PSOE"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la comisión de investigación del Congreso "es una comisión para intentar tapar las presuntas prácticas corruptas del PSOE, poner el ventilador y a ver si así la gente no se entera". Lo ha dicho este martes en declaraciones en el Port de Tarragona junto al candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, y el presidente de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz. Feijóo ha afirmado que la comisión es para investigar a las personas que presuntamente han cobrado comisiones en la venta de mascarillas y que ahora "se ha transformado en una comisión para investigar a los fiscales y para investigar a cargos del PP que no tienen ninguna relación con el sumario que se está instruyendo en la Audiencia Nacional". "Me parece una falta de respeto a la inteligencia de la gente", ha concluido el líder del PP en una visita al Port de Tarragona en la que le han acompañado, además de Fernández, el candidato al 12M por Tarragona, Pere Lluís Huguet, y la eurodiputada y presidenta de la campaña de los populares, Dolors Montserrat. La lista de 134 comparecientes aprobada este martes por la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia en pandemia incluye a los principales nombres del 'caso Koldo', pero también a una treintena de miembros del PP, incluyendo cinco presidentes autonómicos, y a empresarios e intermediarios vinculados a casos que afectaron a los populares.