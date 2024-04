El Gobierno no concreta la fecha de la Conferencia de Presidentes y pide a Feijóo una posición común en financiaciación

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha concretado la fecha de la próxima convocatoria de la Conferencia de Presidentes ante la insistencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, a las que ha pedido que se pongan de acuerdo, junto con su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una posición común de financiación autonómica. Así se ha pronunciado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el requerimiento que ha mandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en nombre de todos los líderes autonómicos del PP para convocar la Conferencia de Presidentes, en el que no descarta tomar acciones jurídicas. En este contexto, el Gobierno, en nombre de su portavoz, ha evitado de nuevo dar una fecha concreta para la celebración de esta Conferencia de Presidentes, aunque sí que ha reivindicado que Sánchez ha sido el jefe del Ejecutivo que más foros de este tipo ha convocado. Eso sí, Alegría ha cargado contra el PP ironizando con que se reúnen en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado: "Ahora que tienen a bien reunirse, no estaría de más que aprovecharan estas reuniones para trasladar alguna propuesta constructiva, por ejemplo en financiación autonómica". SE TIENE QUE REUNIR DOS VECES AL AÑO En la última reunión de la Conferencia de Presidentes, que se produjo hace dos años en la isla de La Palma, se acordó cambiar el Reglamento de este foro para celebrar al menos dos convocatorias al año, algo a lo que suele recurrir el Gobierno cuando se le pregunta por la insistencia de las comunidades del PP. Sin embargo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, apostó hace unos meses por no celebrar la Conferencia de Presidentes este año hasta que no se pasaran las elecciones. Los últimos comicios convocados este año son los europeos, el 9 de junio. Pero no solo el PP ha pedido últimamente la Conferencia de Presidentes, ya que uno de los 'barones' socialistas, Emiliano García-Page, ha reclamado ya la convocatoria de este foro. También desde Sumar, los socios de Gobierno de Sánchez, han solicitado que se reúnan todos los presidentes para hablar sobre vivienda.