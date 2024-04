El Gobierno aprueba el deslinde del litoral protegido de Los Escullos (Almería), pero deja fuera las edificaciones

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado la rectificación parcial del deslinde que se ejecutó en 1966 entre la Isleta del Moro y Loma Pelada, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), y ha incorporado la Finca de Los Escullos al dominio público marítimo-terrestre, aunque dejando fuera toda la franja sobre la que se ha ido construyendo a lo largo de los años hasta formar la barriada del mismo nombre. Costas considera que estos terrenos a lo largo de buena parte de los 679 metros que se deslindan han sufrido "un importante grado de antropización" que han llevado a que ya "no tengan características naturales de playa", por lo que ya "no forman parte" de la "ribera del mar ni son necesarios para la protección del dominio público marítimo-terrestre". Indica, según la documentación consultada por Europa Press, que la zona excluida de edificaciones y viales "constituyen la barriada de Los Escullos" y destaca el "grado de urbanización y consolidación" de estos inmuebles que, por otra parte, "no están tampoco" bajo la "influencia de mareas ni temporales a consecuencia de la elevación del terreno". "Dado el grado de antropización de los terrenos, resulta inviable su recuperación en un futuro", concluye. La exclusión afecta a la barriada de Los Escullos, con sus ensanches y con un pozo pequeño destinado al abastecimiento de agua construido sobre los terrenos en los que se ubicaba el cuartel de la Guardia Civil, hoy derruido, y, por tanto, también al hotel o al club nocturno y restaurante-discoteca 'Chaman'. La desafección, sin embargo, es parcial ya que el Miteco sí considera necesarios para garantizar el dominio público marítimo terrestre los suelos de la zona comprendida "entre la línea marcada a partir de las edificaciones y la línea de ribera del mar". Queda dentro también el Castillo de San Felipe, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Destaca Costas que estos terrenos que sirven "de freno" para el "avance de la acción edificadora existente en la barriada" y para "garantizar" el acceso y uso público del resto de la playa. "Dada su proximidad con la ribera del mar, se considera que dichos terrenos, aunque en una pequeña parte desnaturalizados, deben preservar su demanialidad, dado que, de este modo, se asegura, entre otros fines, la defensa de la costa y el acceso necesario para el cuidado y mantenimiento de dicha zona; sirven de freno para el avance y consolidación de la acción edificadora, así como garantizan el acceso y el uso público al mar", señala. A la rectificación del deslinde, cuya aprobación publica este martes el BOE, presentaron alegaciones varios particulares y los colectivos Grupo Ecologista Mediterráneo y Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Todas han sido denegadas, también en trámite de audiencia, según se recoge en la resolución Los ecologistas manifestaron su oposición a la declaración de innecesariedad ya que consideran que todo el tramo objeto del deslinde es una duna fósil incluida en el Inventario Andaluz de Georrecursos como Eolianitas de los Escullos y que no resulta "aceptable" que las administraciones "renuncien a iniciar los trámites para la recuperación y restauración de la zona donde se ha construido y ampliado una serie de inmuebles en zonas de dominio público". Apuntaron, asimismo, que dados procesos de erosión, "fácilmente observables", esos suelos "son fundamentales" para la "defensa" de la costa y la "establidad" de la playa. Costas sostiene, sin embargo, que estos terrenos "no tienen, ni han tenido nunca, las características naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre", ni tampoco "son necesarios para la protección e integridad del mismo". Precisa que en Los Escullos "existe un pequeño cantil que forma el afloramiento de dunas oolíticas cementadas, al tratarse en realidad de una arenisca calcárea bastante dura y compacta" y afirma que "La duna fósil en cuestión nada tiene que ver con formas activas y que, por tanto, no constituye reserva sedimentaria alguna para la defensa y estabilidad de la costa". Costas remarca, en esta línea, que el expediente de deslinde "sí ha tenido en cuenta el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar y, en particular, "el objetivo ambiental de la adecuada conservación de los espacios costeros existentes y la recuperación de las zonas que hayan podido verse degradadas por el proceso de antropización humana". "El declarar terrenos innecesarios para la protección y uso del dominio público marítimo-terrestre no se aparta del objetivo del PORN de Cabo de Gata-Níjar, ya que están incluidos en el dominio público los terrenos necesarios para esa protección y defensa", concluye. El tramo de costa afectado formó parte del expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre un tramo de costa de unos 10.329 metros de longitud y que comprende desde el dique norte del puerto deportivo de San José hasta la rambla situada al pie del cerro en el que se asienta la parte sur del núcleo de la Isleta del Moro. Este fue aprobado en agosto de 2003 aunque entonces se excluyó de forma expresa la parte de la Finca 'Los Escullos', que ha pertenecido al Estado desde "tiempo inmemorial" ya que cuenta con una inscripción a su favor como bien patrimonial en 1963. No obstante, la Dirección General del Patrimonio del Estado afectó esos terrenos al dominio público marítimo terrestre en 1991 y, un año después, se suscribió acta de desafectación y de entrega por el que se transfería al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la finca.