El Gobierno acuerda destinar 1.130 millones de euros para adquirir material militar, pese a las reticencias de Sumar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar un total de 1.129.648.285,92 euros para adquirir material militar destinado a "reforzar" las capacidades militares de las Fuerzas Armadas, todo ello después de que el presidente Pedro Sánchez haya pedido incrementar el gasto en Defensa pese a las reticencias de Sumar y el rechazo de varios socios parlamentarios. El Gobierno alega la "alta volatidad, incertidumbre e inestabilidad" de la situación internacional actual para justificar la aprobación del acuerdo marco. "Es necesario realizar un refuerzo urgente de las capacidades militares al objeto de incrementar la reserva estratégica disponible", señala en las referencias del Consejo de Ministros. NO CONCRETA QUÉ SE VA A COMPRAR Si bien no concreta en qué se gastará el dinero, menciona la compra de "diverso material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento militar". La cifra aprobada por el Consejo de Ministros llega después de que el presidente, Pedro Sánchez, abogara en el Congreso por "aprovechar" el contexto geopolítico actual, con la guerra de Ucrania y el conflicto de Israel y Hamás como telones de fondo, para "modernizar y reforzar" las capacidades de defensa en España. Además, recordó la necesidad de dar cumplimiento al compromiso de invertir el 2% del PIB en Defensa adquirido con la OTAN, un objetivo al que España espera llegar en 2029. En 2023, se invirtió el 1,24% y España está a la cola del gasto de los socios de la Alianza Atlántica. Sánchez cree que este asunto lleva "pendiente demasiado tiempo". Sumar, la otra parte del Gobierno de coalición, exigió al jefe del Ejecutivo no "sumarse a la insensata carrera armamentística" y suspender este compromiso. De sobra conocido es tabién el rechazo que el incremento del gasto suscita en Bildu, Podemos, ERC o BNG, socios habituales del Gobierno en el Congreso.