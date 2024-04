El gestor de la empresa que Rato usó para repatriar patrimonio dice que actuó "siempre" por instrucción del exministro

Domingo Plazas, el socio del bufete 'Plazas Abogados' que llevó la administración de la sociedad del exministro Rodrigo Rato --Kradonara-- que fue utilizada para repatriar fondos desde el extranjero, ha señalado este martes al tribunal que "siempre" actuó por instrucción del que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que su despacho siempre trabajó "conforme a ley". En esta nueva sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el exministro por el presunto incremento ilícito de su patrimonio, ha sido el turno de Plazas que, al contrario que Rato, sí que ha respondido como acusado a las preguntas de la fiscal Elena Lorente, quien ha ido desgranando transferencias recibidas en Kradonara y contratos que firmó esa mercantil con otras empresas investigadas como Albisa. Plazas ha explicado que en 2001 se empieza a encargar de la administración de esa sociedad que era por entonces de Santiago Alarcó --excuñado de Rato y también encausado-- a través de un único accionista que era la sociedad Vivaway. Kradonara, ha matizado, estaba destinada a la compra y mantenimiento de una parcela que se adquirió en Sotogrande, y al hilo, ha explicado que su despacho estaba especializado en adminsitrar intereses de extranjeros no residentes en España, y que ese era el caso de Alarcó, que vivía en Inglaterra. Del mismo modo, ha confirmado que fue en 2006 cuando se produce el traspaso de Kradonara al exministro, que por aquel entonces residía en Washington, y que este compra las acciones de Vivaway. Ha explicado que fue una transmisión de persona no residente a persona no residente y que dadas las alternativas, fue Alarcó quien decidió en última instancia. En este punto, ha querido dejar claro --lo ha repetido en varias ocasiones-- que él nunca gestionó ni tuvo dirección en Vivaway porque solo se limitó a "llevar la gestión de Kradonara" por lo que no tenía firma en ninguna cuenta. Tras analizar el nacimiento de esa sociedad, de la que la Fiscalía sospecha que fue usada para repatriar parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus, el Ministerio Público le ha preguntado por un movimiento de 345.000 euros de 2006 y sobre si no le resultó extraño que se hiciera por medio de esa estructura societaria. Para Plazas no fue extraño "en absoluto" porque "lo normal" es que la sociedad Kradonara fuera utilizada para que entraran fondos en España. Del mismo modo, sobre otra transferencia de 900.000 euros aproximadamente realizada por Alarcó --del que la Fiscalía sospecha que manejaba las cuentas de Rato en el extranjero y gestionaba estructuras societarias que servían a sus intereses--, Plazas ha explicado que fue el propio exministro quien le advirtió de que su excuñado le haría un préstamo y que lo canalizaría a través de Vivaway. "Me pareció muy bien que canalizara a través de Vivaway, que lo hiciera como un préstamo participativo a Vivaway y que esta sociedad, lógicamente, como socio único, canalizara esos fondos a España", ha recordado, para luego apuntar que lo que no supo nunca fue la procedencia de ese dinero. Tras esto, la fiscal le ha preguntado si no le resultó extraño que Alarcó le trasladara una estructura societaria a Rato de la que "colgaba" una parcela y todo "a precio cero", y que posteriormente le facilitara un préstamo de 900.000 euros. Pero el asesor ha indicado que no le extrañó "para nada" porque eran "señores no residentes con relación previa de transmisiones" y podían tener cualquier tipo de negocio. "¿No cree que Alarcó era extremadamente generoso con su excuñado?", ha llegado a preguntar la fiscal del caso, ante lo que Plazas ha matizado que él no tenía conocimiento de que tuvieran ese tipo de relación familiar. "Me imagino que entre ellos tenían acuerdos y negociaciones que no pasaban por mí", ha sentenciado. Tras preguntarle por otros movimientos con destino a la sociedad española Kradonara, el gestor ha reiterado varias veces que "las órdenes siempre partían del mismo sitio, del señor Rato", quien "siempre" que llegaban fondos a esa sociedad "daba instrucciones de qué hacer". LA AMNISTÍA FISCAL Dado que su despacho se encargó de rellenar los formularios para que Rato se acogiera a la amnistía fiscal, Lorente le ha preguntado también por ello, y Plazas ha indicado que él no se encargó personalmente de ese asunto pero que recordaba que fue a instancias de Rato, que entregó la documentación y que tuvieron "un carácter muy conservador a la hora de calcular los rendimientos que se produjeron en las carteras". También ha explicado que se encargaron de los borradores de contrato de Kradonara para sus relaciones con Albisa y Telefónica --la Fiscalía considera que esos emolumentos el exministro los tendría que haber declarado como trabajo personal y no a través de la empresa-- y que si bien de la primera no vieron informes elaborados por Rato, en el caso de Telefónica sí que los chequearon porque por entonces su cliente ya estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional por Bankia. Sobre por qué dejaron de llevar Kradonara en 2014, ha indicado que ya por entonces esa sociedad tenía una actividad que se alejaba del objeto de las sociedades que solían llevar, "sociedades más de tipo patrimonial". Además, ha explicado que les preocupaba "la situación de vinculación entre las transferencias que se hacían de empresas del propio grupo del señor Rato". "Lógicamente, cuando hay esa vinculación pues hay unos requisitos que se deben de cumplir, que es lo que nosotros siempre procuramos poner en conocimiento, no del señor Rato, sino de cualquier cliente que venga al despacho", ha apuntado sin ir más allá. Una jornada más, ha salido a colación el caso de una señora austriaca que era cliente de ese despacho y que también se acogió a la amnistía fiscal. Dado que durante la investigación se relacionó una Sicav en EEUU con Rato, este martes el socio de Plazas Abogados ha querido dejar claro que la persona que participaba de esa Sicav era en realidad la anciana y no el exministro. En la jornada de este miércoles se celebrará la declaración como acusada de Teresa Arellano, quien fuera secretaria del exministro Rato.