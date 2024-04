El exjefe de gabinete de Zaplana y los Cotino confiesan el amaño en ITV y los pagos como contraprestación

Juan Francisco García, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, y los empresarios Vicente y José Cotino, han confesado el amaño en las adjudicaciones públicas de las ITV y han relatado la operativa montada para efectuar pagos como contraprestación. García y los hermanos Cotino se han pronunciado así en su declaración en el juicio que se sigue contra ellos y otras 12 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. García, que se enfrenta a una pena de prisión --tal y como le reclama provisionalmente el fiscal-- de 14 años por blanqueo, cohecho y falsedad, ha señalado fue fichado por Zaplana, amigo íntimo suyo, cuando accedió a la Generalitat. Estuvo en el cargo público durante dos legislaturas, desde 1995 hasta 2002, cuando cesó al ser nombrado Zaplana ministro de Trabajo con el PP. El acusado ha reconocido que participó en el proceso de adjudicación de las ITV ya que, por un lado, fue presidente de la comisión interdepartamental para impulsar los procesos de privatización y, por otro, fue designado presidente de la mesa para el expediente a propuesta de Zaplana. "¿Se predeterminó la adjudicación a favor de una firma de la familia Cotino?", le ha preguntado el fiscal, a lo que ha respondido: "Sí". Todo se inició cuando el fallecido Juan Cotino, que en ese momento era director general de la Policía, le transmitió en un encuentro "en presencia de Zaplana" el "especial interés" del grupo Sedesa en presentarse y ser adjudicataria de los lotes que se iban a plantear en el concurso. "Esto me lo trasladó en enero de 1997 y a partir de entonces mantengo una serie de reuniones hasta mayo con José Vicente Álvarez --de Sedesa-- para revisar posibilidades, la organización y los pliegos y condiciones del concurso para evitar cualquier circunstancia que pudiera imposibilitar la presentación del grupo Sedesa al concurso", ha desgranado. "Se elaboran los pliegos para que Sedesa estuviera en situación de ventaja", ha apostillado. Interpelado por si habló esta adjudicación con Zaplana, ha dicho: "Cuando Juan Cotino me transmitió el interés fue en presencia de Zaplana y luego hablo con él de la cuestión. Comenté con él el día después de la adjudicación, una vez resuelto el concurso", ha afirmado para agregar que los miembros de la mesa de adjudicación actuaron "con absoluta libertad y con honestidad". Una vez resuelta la adjudicación, ha añadido, Juan Cotino le transmitió que iban a tener una participación del 30% de la empresa adjudicataria como contraprestación. "Eso quedó así y hasta 2004 no hubo ninguna conversación más", ha señalado. Fue entonces cuando, ha indicado, Vicente Cotino le transmitió que por indicación de su tío, Juan Cotino, los fondos correspondientes al 30% de las plusvalías que había generado la operación se iban a vehiculizar a través de la sociedad Imison a nombre de Joaquín Barceló, testaferro e íntimo amigo de Zaplana, y de Fenix, a su nombre, como último beneficiario económico. "¿Habló de ello con Zaplana?", le ha interpelado el ministerio público, a lo que ha contestado: "Sí, en septiembre de 2005 tuve una reunión con él, le expliqué lo que habíamos hecho y cómo había ido y en ningún momento me refería a él como que esos fondos fueran suyos". "Estoy absolutamente arrepentido de determinadas actuaciones que he llevado a cabo y reconocer los hechos y aclararlos de alguna manera sirve para reparar posibles consecuencias que hayan podido tener", ha afirmado para aclarar que él no regaló ni cedió dos y millones de euros a Zaplana, tal y como contó Barceló en el juicio. Aseguró que se lo había dicho el 'expresident'. "En absoluto. Y tampoco había hecho ningún negocio al respecto", ha agregado. Por su parte, los hermanos Vicente y José Cotino han seguido la línea de García y han confesado el amaño en las ITV. En concreto, Vicente Cotino ha expuesto la creación de dos sociedades en Luxemburgo para realizar los pagos al testaferro del 'expresident' y a su exejefe de Gabiente. Vicente Cotino ha explicado durante la vista que su tío fallecido, Juan Cotino, quien fuera presidente de Les Corts y director general de la Policía, le dijo en el año 2005 que había pagar por el "pacto" a favor de unas adjudicaciones públicas de las ITV y de los parques eólicos. Tal y como ha manifestado, crearon dos empresas en Luxemburgo, a las que su tío llevó 640.000 euros en metálico, para pagar al testaferro de Zaplana Joaquín Miguel Barceló, apodado 'Pachano' y su exjefe de Gabinete Juan Francisco García. Y se hizo transfiriendo una cantidad desde las sociedades de Luxemburgo hacia otras dos: Imison y Fenix. "En 2001 se constituyó Imison y a partir de ahí lo que me dijo Juan Cotino es que esto se tenía que tener para el acuerdo de 1997 por el tema de las participaciones de las ITV y le pregunté que eso para quién era y me dijo que de momento continuara yo al frente de la compañía durante un tiempo indeterminado", ha descrito. "El pago se produjo cuando en 2005 transferimos las sociedades con sus plusvalías internamente", ha añadido. Ha expuesto que a partir de los pagos y la transferencia de sociedades se desatendió "por completo" de la gestión de las mismas y de las participaciones: "Totalmente". Seguidamente, su hermano, José Cotino, ha reconocido igualmente que su tío les dijo en 2005 que había que hacer una serie de pagos por las adjudicaciones de las ITV porque así se había pactado como contraprestación. "PARA GASTOS O PRUEBAS" Durante la vista de este martes también ha declarado la que fuera secretaria personal de Zaplana, Mitsouko Henríquez, quien en general ha defendido que ayudaba en algunos temas a Barceló por su amistad con Zaplana, "igual que a otras personas". También ha afirmado que los 50.000 euros que le intervinieron de Zaplana en su despacho eran para gastos y la compra de artículos o pruebas médicas. Y sobre las presuntas retiradas en efectivo de la cuenta del 'expresident' ha indicado que en ocasiones eran cheques al portador. Por su parte, otro de los acusados y propietario de una gasolinera, Francisco Pérez López, apodado 'El Gasofa', ha desmentido que abonara un crucero que disfrutó Zaplana junto a otros amigos: "Yo hice la gestión y ordené la transferencia del pago, de 23.000 euros, pero luego me los devolvió Zaplana en dos transferencias", ha dicho y ha negado lo que confesó en instrucción. También ha dicho que adquirió junto con Zaplana y otras personas una embarcación porque le "convencieron". "La usé varias veces, tres o cuatro, pero cada vez que llegaba al Puerto el barco estaba hecho un asco", ha dicho y ha añadido sobre su utilización que los dueños "no se ponían de acuerdo" para establecer un calendario de disfrute. En la sesión de hoy también ha declarado José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y de Bancaja, quien se ha desvinculado de cualquier adjudicación del plan eólico cuando era conseller. "Eso era algo que venía en el programa electoral. No conocía de nada a las empresa preseleccionadas. No sabía ni quién se había presentado ni quién había sido seleccionado", ha añadido. "Venía todo predeterminado por una resolución", ha apostillado. El último en declarar ha sido Carlos Gutiérrez, presuntamente vinculado al blanqueo de mordidas, algo que ha negado. También ha indicado que sus empresas familiares no fueron adjudicatarias "nunca" de la Administración valenciana y ha añadido que nunca le dio Zaplana dinero en efectivo.