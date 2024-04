De Andrés cree que PP puede "influir" para que el Gobierno esté "más centrado" y supere "objetivos ideológicos"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier De Andrés, ha afirmado que no se ve en un Gobierno vasco con PNV y PSE-EE pero sí tiene la "ambición" de influir en sus políticas para que sean "más centradas" y se superen "objetivos ideológicos" en la prestación de servicios. Asimismo, ha apelado a "usar bien" el autogobierno y ha considerado que el Estatuto está "básicamente cumplido" y se están reclamando "competencias exclusivas del Estado". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el candidato del PP vasco ha afirmado que espera obtener en los comicios de este domingo "mejores" resultados que los que les dan los sondeos como, según ha indicado, "suele ser lo habitual" para su partido. De Andrés ha apelado a votar "aquello que puede ser útil" ya que el PP va a constituir un grupo "potente, con capacidad de influencia en el Parlamento Vasco", representa "una sensibilidad en la cual mucha gente se puede sentir cómoda y representada" y va a defender "un proyecto para Euskadi que esté vinculado al conjunto de España con naturalidad, pero también nuestra identidad vasca, aprovechando nuestro recurso de autogobierno y haciendo lo mejor para esta tierra". El líder del PP vasco ha señalado que es "muy posible" que no haya mayorías absolutas para conformar el próximo Ejecutivo de Euskadi y, en este sentido, ha apuntado que su partido puede "influir" en la legislatura porque "hay que aprobar presupuestos, hay que aprobar leyes". De Andrés ha asegurado que no se "ve en un gobierno con el PSE y en el PNV" ni tiene "esa ambición", pero sí la de "influir" y usar esa influencia para que "la línea que siga el gobierno sea más centrada, y no la que ha emprendido el PNV junto con sus socios habituales en Madrid, Bildu, PSOE, con quienes aprueba presupuestos en Vitoria y casi todas las leyes aprobadas en el Parlamento Vasco este año". De este modo, ha defendido que el PP aporta "centralidad" a la política vasca. "Representamos a muchos vascos y creo que sería muy bueno que pudiéramos aportar en las decisiones", ha manifestado el candidato a lehendakari, que ha considerado que en Euskadi se deben "superar objetivos ideológicos para prestar servicio porque, si tú sometes los servicios al objetivo ideológico, vas a tener unos malos servicios", como ya se "ve con toda claridad". "¿Quién puede justificar del PNV que demos el puesto 14 de 17 en Educación? Eso es indudable que algo se ha hecho mal, y no es porque no se haya puesto dinero, porque tenemos la educación más cara de España", ha señalado, advirtiendo de que "no se es consciente de cuál es la realidad social vasca", con una población que "no es mayoritariamente euskaldun". En materia de autogobierno, ha subrayado que lo que se tiene que hacer es "usarlo bien". En este sentido, ha criticado que "aquí se reivindican muchas competencias, luego se ejercen muchas veces mal, y algunas tan importantes como la fiscal". Así, ha reivindicado "un ajuste fiscal" para compensar a las familias de los efectos de la inflación y la situación económica y también usar el Concierto económico para ser "atractivos" para mantener a las empresas y atraer inversiones. Según ha indicado, "hay cosas en las cuales igual otros nos aventajan por su situación geográfica, por su situación demográfica, por lo que fuera", pero "nosotros tenemos también nuestras ventajas, que es el Concierto económico". "Vamos a usarlo", ha apelado. OBSESIÓN Para Javier de Andrés, el Estatuto de Gernika está "básicamente está cumplido" y "algún detalle que queda es por discrepancias", que son "atribuibles igual a alguna obsesión". Así, ha apuntado que, aunque "se habla mucho del incumplimiento" de este texto, "de las tres transferencias que han llegado este año, dos son competencias exclusivas del Estado", en referencia a los títulos universitarios y la atención inmigrantes. "Estamos en un paso en el cual lo que hace el Estado es una concesión de ejecución a favor del Gobierno Vasco, o de las diputaciones, o los municipios. Es decir, que estamos ya en otra fase, ya en la vía, por la vía de hecho", ha indicado. Del mismo modo, ha planteado que, "cuando se piden los puertos, aeropuertos o meteorología", son "competencias exclusivas del Estado" que se están pidiendo "como si fueran del Estatuto", pero "no es verdad". En relación al traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, ha considerado que "lo que dice el Constitucional en este sentido es muy razonable" porque la Seguridad Social "realmente no es de ninguna institución, sino que es de los trabajadores, de todos los cotizantes del sistema". En ese sentido, ha añadido, "no se pueden parcelar muchos de sus contenidos" y tiene que garantizarse "esa unidad del sistema", lo que a los trabajadores vascos les "viene muy bien, porque en este momento somos de los más deficitarios".