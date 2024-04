Cuatro 'barones' del PP arropan este miércoles a De Andrés con Bildu como protagonista en la recta final de campaña

Cuatro presidentes autonómicos del PP, el andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda, la balear Marga Prohens y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, viajarán este miércoles a Bilbao para arropar al candidato de su partido a lehendakari, Javier de Andrés, ante las elecciones vascas de este domingo, en un acto que previsiblemente tendrá protagonista Bildu tras las palabras de su candidato, Pello Otxandiano, negándose a llamar "terrorista" a ETA. El acto, que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna bajo el título 'Sociedad Abierta', se produce un día después de la visita a la misma ciudad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha arremetido contra "un PNV travestido" que, según ha dicho, ha votado "todas las barbaridades ultras de izquierdas" de Pedro Sánchez. Javier de Andrés reunirá este miércoles a cuatro presidentes autonómicos del PP. Otros, como el murciano Fernando López-Miras, no podrá acudir a Bilbao por tener sesión de control en la Asamblea regional. FEIJÓO SE VOLCARÁ EL JUEVES Y EL VIERNES El jueves y el viernes será el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que se implicará de lleno en la recta final de campaña vasca para arropar a su partido con visitas a las tres provincias del País Vasco antes de la cita con las urnas del 21 de abril. Así, Feijóo irá el jueves a San Sebastián (Guipúzcoa) y el último día hará doblete, ya que el viernes por la mañana estará en Vizcaya y, por la tarde, pondrá el broche final a la campaña con un acto en Vitoria junto al PP vasco, han señalado a Europa Press fuentes del partido. Feijóo ya estuvo en la capital alavesa el primer día oficial de campaña, el viernes 5 de abril. Volvió al País Vasco tres días después para respaldar a su partido con dos actos, uno de nuevo en Vitoria y otro en Getxo (Vizcaya). Y el sábado protagonizó en Bilbao un acto central con su candidato. El presidente de los 'populares' está combinando su presencia en Euskadi con sus viajes a Cataluña, que celebra elecciones el 12 de mayo. De hecho, este martes ha estado en Tarragona y este miércoles visitará Girona. EL PP ASPIRA A CRECER Y SER "DECISIVO" Hace cuatro años, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, optó por la coalición PP+Cs para las elecciones vascas pero solo logró seis escaños, lejos del resultado esperado y no consiguió frenar la entrada de Vox en el Parlamento vasco con un diputado. Ahora, los 'populares' aspiran a mejorar sus resultados. "Queremos subir en votos, en escaños y ser decisivos", afirmó este lunes el portavoz del partido, Borja Sémper, quien denunció la incongruencia entre PSOE y PSE con respecto a los pactos con Bildu, un "guirigay" que a su juicio es "fruto de la necesidad de Sánchez" por mantenerse en el poder. Las declaraciones del candidato de EH-Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, descartando calificar a ETA como banda terrorista y señalando que fue un "grupo armado" están marcando la recta final de la campaña. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha cargado con dureza contra Bildu tras esas palabras asegurando que se trata de "negacionismo incompatible con la democracia", si bien ha reconocido que seguirá buscando su apoyo en el Congreso. También el candidato socialista a lehendakadi, Eneko Andueza, ha criticado "la indecencia, cobardía y bajeza moral" de Otxandiano, añadiendo que no se puede "permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias" a los socialistas. FEIJÓO PIDE "DESENMASCARAR" EL "CINISMO" DEL PSOE Las declaraciones de Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y de Andueza han tenido una reacción inmediata por parte del PP, que ha tachado de "hipócrita" al Gobierno y al PSOE por criticar ahora a Bildu "tras blanquearlo con sus pactos", según han asegurado fuentes de la formación. Este martes, en un acto en Tarragona junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández, Feijóo ha asegurado que Bildu "no ha cambiado" y que quién lo ha hecho es el PSOE. Por eso, ha pedido "desenmascarar" el "cinismo" del PSOE porque "ahora" le interesa "hablar mal" de Bildu pero tras las vascas "seguirán gobernando" con ellos. De la misma manera, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que el PSOE vasco "se eche las manos a la cabeza" cuando escucha al candidato de EH-Bildu mientras Pedro Sánchez se apoya en ellos para gobernar. Las palabras de Andueza también han recibido una dura crítica por parte del candidato del PP en el País Vasco, que ha censurado la "hipocresía" del candidato socialista y le ha recordado que "Sánchez gobierna" por EH-Bildu. "Cuanto más critiquen PNV y Partido Socialista la inmoralidad de Bildu, más clara ponen la inmoralidad de los pactos de PNV y PSOE con Bildu", ha avisado.