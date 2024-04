Cornellà (CUP) defiende que los únicos refugios climáticos sean piscinas públicas y no las privadas

El cabeza de lista de la CUP por Girona a las elecciones al Parlament, Dani Cornellà, ha defendido este martes que los únicos refugios climáticos deben ser las piscinas públicas o de entidades sociales, no las privadas. En rueda de prensa este junto con el concejal de Sant Quirze de Besora (Girona) Arnau Bosch, ha rechazado así la decisión de Govern de permitir este verano que los ayuntamientos catalanes puedan llenar las piscinas públicas y privadas con agua potable pese a la sequía, siempre que cumplan la función de refugio climático. "Se toman decisiones justo antes de comenzar la temporada turística para favorecer solo a un sector", ha lamentado Cornellà, que ha pedido a la Generalitat que no dé barra libre -literalmente-- para llenar piscinas privadas. En su opinión, debe haber un reparto de las restricciones y se deben garantizar los servicios esenciales "y no el turismo masivo que llega a consumir hasta cinco veces más agua que un ciudadano normal" en Catalunya. CENTRALES TÉRMICAS Cornellà también ha presentado la propuesta de la CUP para que las centrales eléctricas pasen a formar parte de la energética pública una vez finalicen las concesiones a empresas privadas. Los 'cupaires' han defendido que la energética pública "solo será útil y real si aspira a suministrar la energía de los 947 municipios y a las 43 comarcas", y han asegurado que el despliegue de las energías renovables se debe ejecutar desde la Generalitat. "Hace falta un despliegue público y comunitario por todo el país que arranque del mercado privado un bien básico como es la energía", ha subrayado Cornellà, que ha tachado de insuficiente el despliegue del Govern de la energética pública.