Buxadé asegura que Vox utilizará "todos los medios" a su alcance para poner fin al plan de cierre de las nucleares

El diputado de Vox en el Parlamento Europeo Jorge Buxadé ha asegurado que su partido utilizará "todos los medios" a su alcance para poner fin al plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, ya que, como ha defendido, estas instalaciones generan una energía "limpia" y "renovable". Asimismo ha insistido en que el cierre de las nucleares supone un "plan de despidos masivo", la despoblación de las comarcas en las que se asientan o el cierre de negocios anejos. "La defensa de la soberanía energética de España es la defensa de la prosperidad de las familias, en este caso, de miles de empleos directos e indirectos", ha añadido. Buxadé ha realizado estas declaraciones este martes en Navalmoral de la Mata (Cáceres), una zona que está "sufriendo, como ninguna otra en España", las consecuencias de la aplicación de la Agenda 2030, para lo que ha puesto como ejemplo el anunciado cierre de Almaraz o la inmigración ilegal. En este sentido, ha recordado que el cierre de las nucleares fue iniciado por el PP aunque luego fue "ejecutado sistemáticamente" por el PSOE y por "quien dicen que va a ser candidata a las elecciones europeas por el Partido Socialista, la ministra Teresa Ribera", quien aprobó y promovió "la peor ley de cambio climático y transición ecológica de toda Europa". De este modo, Buxadé ha apostado por alargar la vida de las centrales nucleares toda vez que los técnicos acreditan que tienen "más vida útil", por lo que, antes de llegar a un "punto de no retorno", ha considerado que se debe continuar con la inversión en las nucleares, una energía que ha "defendido siempre en Vox". APUESTA POR PROHIBIR LAS REGULARIZACIONES DE INMIGRANTES Por otra parte, Buxadé se ha referido a la inmigración ilegal que "acucia a este municipio, a esta comarca y a esta provincia" y ha apostado por prohibir las regularizaciones extraordinarias y que se impida que se pueda obtener el permiso de residencia "por esa farsa y ese fraude del arraigo en el territorio nacional". De este modo, ha criticado que, frente al "esfuerzo" de Vox en el Parlamento Europeo para aprobar la Eurodac, la base de datos europea de inmigrantes ilegales que "nos va a proteger para poder identificarlos, perseguirlos y luego expulsarlos", en el Congreso se ha comprobado cómo todos los partidos, salvo Vox, han votado a favor de una regularización extraordinaria "dicen de medio millón, pero podría ser un millón porque no saben ni siquiera cuantos inmigrantes ilegales hay en España". "Nosotros queremos fronteras seguras, muros altos que hagan buenos vecinos y sobre todo queremos que las ayudas vayan a los españoles, que nuestra solidaridad se centre en los españoles y, muy especialmente, en esos inmigrantes que han entrado en España legalmente por los pasos habilitados con la documentación y cumpliendo todos los pasos", ha asegurado. Por ello, Buxadé ha recalcado que en esta materia Vox no va a dudar y, frente a las regularizaciones extraordinarias de PP y de PSOE, quiere la prohibición en Europa de las regularizaciones extraordinarias y la prohibición de que se pueda obtener el permiso de residencia "por esa farsa y ese fraude del arraigo en el territorio nacional". Además, ha insistido en que realiza estas afirmaciones "muy especialmente" en Navalmoral de la Mata porque es una ciudad en la que hay "hasta dos centros de UGT y de la Fundación Cepaim que, con dinero público, con subvenciones públicas que pagan los españoles, están promoviendo el efecto llamada a la inmigración ilegal". CAZA EN MONFRAGÜE Finalmente, Buxadé ha evidenciado que la llegada de Vox al gobierno de la Junta de Extremadura ha supuesto una "mejora para la vida" de los ciudadanos de la región frente a las "políticas agendistas de la Agenda 2030 de PP y de PSOE". Así, ha expuesto que la Junta ha lanzado la "mejora" del plan de gestión del Parque Nacional de Monfragüe para permitir la caza, algo que ayudará, ha dicho, a la protección de los ecosistemas, al equilibrio de la flora y de la fauna y, sobre todo, para la protección del ganado y de la actividad de los ganaderos. En este sentido, ha recordado que la ley 30/2014, dictada durante el gobierno de Mariano Rajoy, prohibía la caza en parques nacionales y, aunque, ante la queja del sector, se prometió cambiarlo nunca se hizo. Ante este hecho, ha propuesto comparar la situación existente en el Parque Nacional de Cabañeros, ubicado en Castilla-La Mancha, y el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, ya que la prohibición de cazar en Cabañeros ha producido la "destrucción de los ecosistemas, el daño a la flora, a la fauna y, sobre todo, al ganado". Sin embargo, con la llegada de Vox al gobierno regional con el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, se ha facilitado la posibilidad de cazar en Monfragüe, algo que "ayudará a la protección de los ecosistemas", ha defendido Buxadé. "Creo que son tres ejemplos muy evidentes de cuestiones en las que manifestamos nuestro disenso con el consenso malvado de Partido Popular y Partido Socialista en esa Agenda 2030 y donde demostramos que, si Vox está en los gobiernos, como aquí, en Extremadura, hay cosas que suceden", ha defendido.