Bolaños y Morant critican que la ley de Concordia valenciana "es un retroceso" sin "cabida en democracia"

Los ministros de Justicia y Ciencia, Félix Bolaños y Diana Morant, han defendido que la Ley de Concordia que han propuesto PP y Vox y que iniciará mañana su andadura parlamentaria en Les Corts supone un "retroceso que destruye valores y concordia" y que "no tiene cabida en nuestra democracia". Así lo han manifestado ambos en sus discursos en un acto que han realizado los socialistas en el Paredón de España de Paterna este martes, donde han insistido que esta propuesta --que Bolaños se ha negado a llamar "de Concordia"-- supone una "ley de blanqueamiento del franquismo". La también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha defendido "los valores que construyen la democracia" frente a quienes "asumen el relato franquista y equiparan a las víctimas con sus asesinos". Morant también ha criticado que "la primera urgencia del Consell de PP-VOX en la Comunitat Valenciana sea derogar la ley de Memoria Democrática, como si los valencianos y valencianas no tuvieran otras urgencias". En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que continuarán "con la lucha de quienes ya no se pueden defender" y ha subrayado que "nuestra manera de hacer oposición constructiva es impidiendo que ellos destruyan los derechos de los valencianos y valencianas". Además, Morant ha asegurado que "no se puede poner en cuestión la historia de nuestro pais que está demostrada y asumida". Asimismo, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant ha apuntado que "frente a los orgullosos nietos de quienes ganaron la guerra, aquí estamos los orgullosos nietos de quienes la perdieron" y ha destacado que "los y las socialistas reivindicaremos siempre a nuestros yayos y yayas, y a los que perdieron la vida luchando": "Lo haremos por la democracia y por la libertad". UNA LEY DE RETROCESOS Por su parte, Bolaños ha apuntado durante su visita al Paredón de España que "la nueva Ley que quiere aprobar el Partido Popular y VOX en la Comunitat Valenciana es un retroceso que destruye todos los valores y la concordia" y ha insistido en que "no tiene cabida en nuestra democracia". En esta línea, ha señalado que "desde el Gobierno de España se van a articular todos los recursos para parar una ley que quiere poner en la misma situación víctimas y verdugos" y ha remarcado que "pretenden que no se recuerde con gratitud a quienes defendieron la democracia". Finalmente, el ministro ha recordado "todas las vidas rotas y las familias que sufrieron la muerte de algún allegado por defender la democracia y nuestro país" y ha afirmado que "durante 40 años fueron olvidados, pero hoy, la democracia española de 2024 con valores, tolerancia e igualdad se parece a la España que ellos soñaron".